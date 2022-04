Review: LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Een nieuwe LEGO game vanuit een universum ver vandaag ligt nu in de winkels. Met maar liefst alle negen films in één gigantisch spel, belooft de Skywalker Saga een rit met veel bouwen, verzamelen, lachen en verkennen.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga is de grootste LEGO titel die je tot nu het gezien. Het is daarnaast ook de mooiste LEGO game die je tot nu toe hebt gezien. Alle negen films passeren de revue in deze blokkendoos-game met eigenlijk voor ieder wat wils. Dat is tenminste zo als je een beetje Star Wars, of LEGO fan bent. De collectie richt zich wel namelijk erg specifiek op fans van deze doelgroepen. Maar als je ook maar enigszins geïnteresseerd bent in minimaal één van de twee, dan zit je voor tientallen uren gebakken.

Overcompleet!

Honderden missies, honderden personages, skins, ruimteschepen, nevenmissies en verzamelobjecten. LEGO Star Wars The Skywalker Saga is ontzettend groot en er is ontzettend veel te doen. Je speelt door de filmreeks van de negen films in één van de mogelijke volgordes (en we gaan je niet vertellen welke volgorde de juiste is). Tijdens het spelen van missies en het ontplooien van het verhaal ontgrendel je steeds meer locaties uit het bekende Star Wars universum en dit is eigenlijk wel het aller mooiste aan deze game.

Niets wordt overgeslagen in deze Skywalker Saga. Elk gebied die je ziet in de films, zie je in dit spel en je ziet misschien zelfs veel meer dan slechts de bekende setpieces uit de films. Waar je in de film steeds maar enkele vierkante meters kunt zien van een planeet, stad, of open veld, heb je in de Skywalker Saga van LEGO bijna overal de vrijheid om op je eigen tempo de gebieden te gaan verkennen. Deze gebieden bestaan dan ook deels uit de fijne plastic LEGO-blokjes. Maar een overgroot deel van de gebieden bestaat ook uit de levensechte materialen die je kent uit de films en het echte leven. Grond, gras, zand, steen. Dat soort dingen. Het voelt dus voortdurend aan alsof je in een mengsel van leven en LEGO speelt waarin je een digitale voortzetting maakt van hoe je in het echte leven ook met speelgoed omgaat. Je vermengd de omgeving in je eigen fantasie en speelwereld. LEGO Star Wars The Skywalker Saga doet dit net zo goed, door niet letterlijk alles in de hele wereld te converteren naar LEGO-blokje. Het resultaat is een schitterende creatie met levensechte omgevingen (dan wel fictief uit het Star Wars universum).

Op eigen houtje door het universum

De grote open gebieden vormen een speeltuin in bekende LEGO-fashion. Je kunt verder gaan met het verhaal, maar ook aan de slag met verschillende kleine missies, puzzels en minigames. Uiteraard past het allemaal bij LEGO en Star Wars. Zo bouw je verschillende objecten, ga je podracen en gebruik je zelfs de speciale krachten van de unieke personages om bepaalde taken uit te voeren. Droids kunnen bijvoorbeeld andere soorten taken verrichten in vergelijking tot de Jedi. Ieder soort personage heeft ook eigen soorten wapens, aanvallen, bewegingsmogelijkheden en ga zo maar door. Er zijn zelfs meerdere soorten versies van één personage. Wie bekend is met de Star Wars saga weet ondertussen wel dat verschillende personages van kant ruilen en in de LEGO wereld betekent dit dus ook dat er andere kenmerken horen bij deze alternatieve variant. Heel cool detail!

Met zo’n ontzettend groot universum ga je je haast afvragen waar er ingeleverd moet worden om alles in één game te proppen. En ja, er wordt dan ook wel ingeleverd, maar niet heel erg veel. Zoals ik al zei: Niets wordt overgeslagen in de LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Elk klein belangrijk momentje zit op een of andere manier wel in het spel. Omdat je iedere episode onafhankelijk van elkaar speelt, is het ook makkelijk bij te houden wat er wanneer gebeurd. De open wereld en locatie wordt daarentegen wel gedeeld door alle 9 speelbare films. Op elk gewenst moment kan je even een pauze van het verhaal inlassen om op eigen houtje het universum te verkennen en andere dingen te gaan. Naarmate je dieper in het verhaal komt, speel je meer locaties vrij en worden eerdere locaties verrijkt met nieuwe gebieden (als deze bijvoorbeeld pas in een latere episode worden geïntroduceerd).

Breed, maar niet al te diep

Hier zit alles goed. Er is veel te zien, veel te doen en er zijn zelfs enorm veel aanpassingsopties. Ook zo goed als ieder schip zit er wel als grootschalig of mini-model in en je kunt er zelf in vliegen! In het verhaal op zich neemt de game af en toe wel een hele scherpe bocht en dit gebeurd dan ook vaak op een komische manier.

Zoals gezegd zit ieder sleutelmoment uit de franchise wel in het spel, maar we weten ook dat sommige ontrafelingen zich nogal lang doortrekken. De eerste keer is dat heel tof om mee te maken, maar na de zoveelste keer doe je het ook wel met een beknopte samenvatting. Dit is ongeveer hoe LEGO Star Wars het aanpakt. Stukjes film die misschien een half uur duren, kunnen binnen enkele seconden worden samengevat in een speelbare episode en dat gebeurt dan altijd wel met een komische twist. Zelf vond ik het af en toe wel een klein beetje te snel gaan waardoor ik af en toe een beetje kwijt was waar ik nu precies gebleven ben. Zeker gezien sommige films verre van kersvers in mijn geheugen staan geprent.

Verdict

LEGO Star Wars The Skywalker Saga is een reusachtige speeltuin voor de LEGO en/of de Star Wars fan. Het is een genot als je graag het grote universum van Star Wars in één bundel wilt tackelen in zowel een verhaal als op vrije voet. Het is de mooiste LEGO titel die we tot nu toe hebben mogen zien en zeer vermakelijke als je houdt van verkennen, verzamelen en het leuk vindt om kleine taken achter elkaar uit te voeren. Als je zoekt naar een uitdagend Star Wars avontuur ben je hier niet aan het juiste adres. Het is ver boven alles een verzamel en ontdek spel, met een plezierig verhaal om door het universum te spelen. De vele LEGO blokjes bouwen in deze daarom wel heel erg ver, maar niet al te hoog of diep.