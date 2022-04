Assassin’s Creed: Nexus, VR game gaat terug naar de roots

Al sinds 2020 is het bekend dat Ubisoft werkt aan een VR titel gebaseerd op de bekende historische science fiction franchise. Sindsdien is het verassend stil over deze titel, maar net zoals eerdere AC games lekt ook Nexus uit.

Een aantal dagen terug verschenen er 2 bronnen die meer informatie geven over de verwachte VR titel. Tom Henderson de bekende leaker en game-insider deelde veel informatie over de game als ook een bericht op Reddit gaf meer informatie.

De titel van de game zou Assassin’s Creed: Nexus moeten worden. De game staat centraal rondom de bekende namen waar de franchise om bekend staat. Je kan volgens de geruchten aan de slag met Ezio Auditore da Firenze (als wie je als eerste speelt in de game), Connor, Haytham en Kassandra. Welke characters er nog meer in zitten is nog niet bekend maar de kans is groot dat meerdere oude bekende aan bod zullen komen. Deze characters zullen te spelen zijn in 16 verschillende levels met gameplay die terug gaat naar de roots van de franchise. Het betreft lineaire levels die vrij groot van formaat zijn waardoor er enige backtracking aanwezig is. Verder zien we de terugkeer van stealth gameplay, zakkenrollen, het opbreken van sloten, combat en natuurlijk ook klimmen met als kers op de taart de bekende Leap op Faith.

Aangezien het om een VR game gaat zal de gameplay wel anders zijn dan je gewend bent van een AC titel. Zo zou de game 2 speelopties bieden of een combinatie van de 2. Bekende spelers van VR spellen zullen wellicht al bekend zijn met deze opties. Zo kan je de controller analoge sticks gebruiken. Echter is er ook de optie om te teleporteren. Aangezien stealth een groot gedeelte is van de AC franchise zal er een geluidsmeter in de game zitten om te zorgen dat jeje locatie niet verraad aan de NPC’s. Hoe verder je van een NPC af teleporteert hoe minder geluid je produceert.

De game zal gebruik maken van de motion controllers, door met je polsen te zwaaien zorg je ervoor dat je je Hidden Blade uitschuift. Deze kan gebruikt worden om vijanden mee uit te schakelen. Echter is er ook de mogelijkheid om dit te doen doormiddel van een druk op de knop. One hit kills keren terug, echter werkt dit alleen als je onopgemerkt blijft. Vechten en verdedigen met zwaarden wordt ook gedaan door middel van de motion controllers voor optimale immersie. De game bevat meerdere opties om je vijanden mee af te maken zo kan je aan de slag met zwaarden, gooi mesjes, rookbommen en een kruisboog. Aangezien we met verschillende characters spelen is het aannemelijk dat er nog veel meer wapens in de game zitten.

Het opbreken van sloten wordt omschreven als een minigame die je gebruikt om meerdere deuren en kistjes open te maken om achter geheimen te komen. Al klimmend en free-runnend ga je door levels heen. Klimmen wordt gedaan door het inhouden van een knop. Als je dan uiteindelijk bij een hoogtepunt komt dan zal er de wel bekende Leap of Faith gedaan kunnen worden. Het blijkt een hele toffe ervaring te zijn om in een T pose jezelf van een gebouw te laten vallen waarna je land in een hooibaal.

Zowel de Assassin’s Creed en Splinter Cell VR games zullen ongeveer dezelfde gameplay bevatten en worden beide ontwikkeld door Ubisoft’s Red Storm Entertainment die samen werkt met Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Mumbai en Ubisoft Reflections. Volgens geruchten zou de game ergens in het komend fiscale jaar uit moeten komen. Welke headsets de titel zal ondersteunen is nog niet bekend.

Samen met de verwachte Assassin’s Creed: Rift waar we in de huid kruipen van Basim en Assassin’s Creed: Infinity die over een paar jaar een doorlopende stroom aan content zal moeten bieden kun je wel stellen dat AC fans niks te kort komen. Toch is het fijn dat deze VR titel terug gaat naar de roots.

Neem dit nieuws voor nu nog met een schepje zout, Henderson is een vrij betrouwbare bron maar net zoals alle geruchten kunnen details nog wijzigen of gewoonweg niet kloppen.

Ben jij al enthousiast over deze geruchten over een Assassin’s Creed VR titel die terug gaat naar de roots, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.