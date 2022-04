Hippity, hoppity, Zipper is weer in Animal Crossing

Het is bijna Pasen! Dat is voor sommige spelers van Animal Crossing: New Horizons feest en voor anderen nightmare fuel. Waarom, zou je denken? Door Zipper T. Bunny en de duizenden eieren op je eiland.

Vanaf tien april (2022) is het weer Paas viering bij Animal Crossing: New Horizons. Je eiland zal in het teken staan van Pasen, al je bewoners doen mee maar ook je omgeving! De bloesem dagen worden vervangen door de aanloop naar de Paasviering. De Sakura tijd zal namelijk de tiende van april verlopen zijn, geen bloesemblaadjes of bloesem DIY’s meer. Nu zijn er hele andere dingen aan de beurt. Wat doen we altijd met Pasen? Juist! Eieren zoeken in je omgeving en dus op je eiland. Voor veel mensen een heerlijke traditie, ook in Animal Crossing, voor anderen een tijd van afzien en irritatie.

Zie je een vis in het water en ga je die vangen? Dan heb je kans dat je nu water eieren vist in plaats van de gewilde zeebaars. Een cadeautje uit de lucht schieten voor leuke items of bells? Nee, misschien is het wel een lucht ei. Ook zal je de komende tijd meer graafplekken vinden op je eiland, hier kunnen nog altijd fossielen liggen of juist aarde eieren. Sla stenen om speciale steeneieren te vinden. Tot slot zullen je loofbomen zónder fruit nu bladereieren geven in plaats van bells, items of wespen. Deze items kan je nog wel in je naaldbomen vinden, zorg dus dat je er een aantal op je eiland hebt staan voor de volledige grind. Met deze eieren kan je, zoals bij ieder seizoenselement, DIY’s kunnen maken. Deze ‘do it yourselfs’ kan je op verschillende manieren verkrijgen, je moet er alleen even naar zoeken!

Op eerste Paasdag zal het Paasevenement zijn op je Animal Crossing eiland. Een week van te voren zal het konijn Zipper aanwezig zijn op je eiland voor wat uitleg. Ook kan je deze week speciale items kopen in de winkel van Timmy en Tommy. Deze DIY’s die je kan vinden en de speciale items die je kan kopen zijn evenement gebonden. Je kan deze spullen dus alleen vinden in deze tijd van het jaar. Na Paasdag zal alles verdwijnen, dan moet je dus een jaar wachten tot je weer los kan met je eieren zoeken. In de Paastijd kan je ook eieren krijgen van je bewoners, lief hè?

De DIY’s die je vindt en leert kan je wél het hele jaar maken, dat is dus goed om te onthouden! Mocht je geen zin hebben in Pasen kan je altijd de eieren eten net zoals fruit. Op deze manier kan je dan bijvoorbeeld stenen slopen of bomen scheppen en hakken. Ook kan je de eieren altijd verkopen voor 200 bells per stuk. Of je verstopt er gewoon honderden op de eilanden van je vrienden, dan ben je er ook van af!