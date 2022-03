Kirby, Ghostwire Tokyo én Tiny Tina wachten op je deze week!

Het is wederom een drukke week in videogame-land. Aanstaande vrijdag, 25 maart verschijnen er drie nieuwe titels. Kirby and the Forgotten Land, Ghostwire: Tokyo én Tiny Tina’s Wonderlands verschijnen deze week.

Het helpt daarbij niet echt dat we aankomend weekend een uur minder tijd hebben om te spelen. Zondag 27 maart om 2:00 springt de tijd een uurtje vooruit. Hierdoor is het in de ochtend wat eerder licht, en hebben we in de avond wat langer zon. Maar hierdoor kunnen we aankomend weekend ook een uurtje minder Kirby spelen!

Kirby and the Forgotten Land verschijnt aanstaande vrijdag exclusief voor de Nintendo Switch. De Nintendo game brengt Kirby naar een 3D wereld waarin ze verschillende objecten kan opzuigen om de overhand te nemen. De eerste gameplay beelden van de game geven ons een heus Super Mario Odyssey en Wario World-gevoel. Je kunt nu alvast een gratis demo downloaden in de Nintendo eShop.

Ghostwire Tokyo verschijnt deze vrijdag exclusief op de PlayStation 5 als tijdelijke console exclusieve titel. De game van Bethesda werd als exclusieve titel aangekondigd vóór Microsoft de ontwikkelaar en uitgever overnam. Het belooft een vrij unieke game te worden in een paranormale versie van Shibuya.

Tiny Tina’s Wonderlands is een volledig uitgewerkte game van Tiny Tina’s personage uit Borderlands 2. Het is een spin-off op de Borderlands games met een heel ander thema, maar een zelfde soort speelwijze. Nog steeds puilen de vijanden uit met wapens. In tegenstelling tot de andere twee releases van vrijdag 25 maart, verschijnt Tiny Tina op bijna elk platform. Tiny Tina’s Wonderlands is speelbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC.