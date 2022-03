Mijn brief naar Hogwarts valt bijna op de mat 

Het is het jaar 2001, Samen met mijn moeder ging ik ein-de-lijk naar Harry Potter en de Steen der Wijzen. Ze las al jaren de boeken voor, maar Hogwarts echt tot leven zien komen was toch echt wel dé (natte) droom van kleine Dave. Toentertijd nog een mannetje van 9 jaar oud. Jaren lang wachten ik geduldig tot dat toch eindelijk die brief op de mat viel. Uiteindelijk werd ik 11 jaar oud, maar nog geen brief. De realiteit sloeg in, ik zou toch echt het dreuzel leven moeten gaan omarmen.

Door de jaren heen kan ik de films en de (audio)boeken dromen, het enige dat nog miste was de echte beleving. Tot het moment daar was, Maandag 7 Februari 2022, deze kleine Dave is ondertussen al opgegroeid tot een volwassen man van 29 jaar oud, vader van een kleine kerel die al 8 is. Maar op deze magische avond voelde hij zich toch weer even kind. Lopend door de Harry Potter studio’s in Leavesden. Vol verwondering voelde het toch alsof ik die brief had gekregen, maar toch niet helemaal. Er miste iets. Ik was zo dichtbij maar toch zo ver weg.

Dromen komen uit

Het was alsof mijn stille wens gehoord werd wanneer begin deze week Sony een aankondiging deed. Hogwarts Legacy – State of Play. 14 Minuten aan gameplay van een game die wellicht mijn (natte) droom in vervulling kan laten gaan, maar mijn verwachtingen waren laag. De game is meermaals uitgesteld, en door de jaren heel zijn er al veel Harry Potter games geweest die niet de full experience van Hogwarts wisten te pakken, niks was minder waar. Vol verwondering heb ik zitten kijken naar gameplay wat mijn verwachtingen te boven gingen, zou vanaf Holiday 2022 dan eindelijk de Hogwarts deuren voor mij open gaan op een manier waar ik altijd van gedroomd heb?

Hoggy Hoggy Hogwarts

Hogwarts Legacy wordt ontwikkeld door Avalanche Studios, een middelgroot team dat onderdeel is van de Warner Bros gaming divisie, ze staan vooral bekend om hun werk aan de Just Cause games. Deze games staan erom bekend dat ze de speler loslaten in een massive wereld waar veel mogelijk is en tijdens de trailer wordt precies duidelijk dat deze insteek ook gebruikt wordt bij het recreëren van Hogwarts.

Er is echter iets geks aan de hand. Alhoewel het de Hogwarts is die we kennen van de films speelt de game zich 100 jaar voor de films af, er zijn dus wezenlijke veranderingen te herkennen waaronder de architectuur, interieur, en de open speelwereld. Je begeeft je niet alleen op het schoolterrein, de omliggende bergen, bossen, Hogsmeade (het dorpje dicht bij de school), het station waar de trein aan komt. Maar er is nog zo veel te verkennen. Zoek goed en je vind misschien zelfs een paar geheimen die zijn achtergelaten door Merlijn, toen hij nog op Hogwarts zat.

De school experience

Aan het begin van Hogwarts Legacy kom jij, als kersverse student, aan op school. Echter begin je niet in leerjaar 1, maar door omstandigheden begin je laat, je stroomt in op het 5de schooljaar. Na het maken van je character met een in-depth character creator die zelfs rekening houdt met non-binaire spelers, krijg je eindelijk de sorting-hat op je hoofd. Wordt het Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw of toch de beruchte Slytherin? Aan jou de keus, of krijg je wel de keus? Hoe deze mechanic in elkaar zit is nog niet helemaal duidelijk, maar dat je afdeling je familie zal worden is een feit. In een van de 4 common rooms kun jij je helemaal onderdompelen in de true Hogwarts experience. De game heeft hier zelfs een primeur te pakken, voor het eerst zien we een recreatie van de Hufflepuff common room!

Na dat je gesetteld bent zijn er natuurlijk lessen die moet volgen, je wordt natuurlijk niet zomaar een ware tovenaar, dus je moet aan de haal met onder andere het leren van spreuken, het maken van potions en het leren temmen van magische dieren. Wanneer je nog tijd over hebt, stap je op je bezem en vlieg je over de Hogwarts grounds. Tijdens dit avontuur maak je vrienden. Je kunt met ze praten en diepe band ontwikkelen. Ze zullen je helpen om meer geheimen te ontdekken en leren je zelfs nog wat trucjes bij. Wanneer je een diepe band hebt ontwikkeld gaan ze met je mee op pad of missies. Hogwarts is huge en er valt genoeg te verkennen zowel binnen het kasteel als erbuiten. Hogwarts staat bekend om zijn verborgen kamers, gangen en vele geheimen. Kun jij ze allemaal vinden?

Een diepe narratieve

Samen met de enigmatische Professor Fig ga je erop uit om de opkomende goblin rebellen te stoppen, maar is dit pas het begin van de problemen die de Wizarding World in gevaar brengt? Jouw character heeft een unieke kracht die jou in staat stelt tot het manipuleren van een hele oude krachtige magie, je zal er achter moeten komen waarom deze kracht terug is gekomen en ervoor zorgen dat deze niet in de handen valt van tovenaars en heksen die deze kracht willen misbruiken. De balans van de magische orde ligt letterlijk in jouw handen en het is aan jou om de vrede te bewaren.

Magische combat in een diepe role-playing speeltuin

Je zal een hele reeks aan spells leren die je kan gebruiken in dynamische combat waar je vecht tegen dark wizards, goblins, magische wezens of duelleert met je mede studenten. Net zoals in de films heb je de keuze tussen aanvallende en verdedigende spreuken waardoor je op een strategische manier moet nadenken en de juiste spreuken moet gebruiken zodat je in elke situatie de bovenhand creëert. Het is echter zelfs mogelijk om al sluipend te werk te gaan zodat je ongezien je tegenstanders een voor een kan uitschakelen.

Hogwarts Legacy is een echte RPG, buiten dat je je character helemaal kunt customisen door het kopen, vinden en craften van verschillende kleding, is er ook de optie om experience points te verdienen die je kan inzetten om jouw character te upgraden op een manier die jouw playstyle complimenteert. Door het slim inzetten van je resources kan je je gear upgraden zodat je nog krachtiger wordt en de gevaren van de Wizarding World kan doorstaan. Heb je een edge nodig tijdens combat? Gebruik een potion of zet een magische plant in om je vijanden te verslaan.

Tijdens je avontuur kom je in de bekende Room of Requirements terecht, op de een of andere manier weet deze ruimte precies wat je nodig hebt en het is hier dat je al je benodigde spullen kan maken. Wil je even relaxen? Richt dan je eigen huisje in waar in de tuin een legio aan magische dieren zullen rondlopen die je kan verzorgen. Hoe ga jij dit avontuurt aan? Blijf je trouw aan jezelf of ga je de donkere kant op en leer je zelfs een paar onvergefelijke spreuken? Het kan allemaal.

Mijn brief naar Hogwarts kan niet snel genoeg komen.

Mijn brein loopt over met mogelijkheden en kansen. Nog nooit heeft een game zo ingespeeld op de ware fantasie van werkelijk een student zijn bij Hogwarts. De kleine Dave die vol verwondering na dacht over hoe het zou zijn om daar rond te lopen in de heuvels van Schotland, in die prachtige school, die Dave springt van excitement. Maar de 29 jarige Dave nét zo goed. Het zal nog een aantal maanden duren maar mijn brief wacht, het moment dat deze op de mat valt dan stap ik op de trein at King’s Cross Station bij Platform 9¾, het heeft zo lang geduurd. Maar ik kom eraan!

Hogwarts: Legacy komt dit najaar naar de PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series S – Xbox Series X – PC. Een specifieke releasedate is nog niet bekend.