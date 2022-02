Dit zijn de gratis PS Plus games voor maart

Het is weer tijd voor nieuwe ‘gratis’ games! Vanaf maart kunnen Playstation spelers met een online Plus abonnement genieten van in totaal 4 nieuwe games. Maart ziet er in dat opzicht ook echt uit als een lekkere maand!

Terwijl mensen die in februari gamer zijn hun beurs opnieuw proberen te vullen na de lancering van Horizon: Forbidden West, Dying Light 2 en morgen Elden Ring, heeft maart wel wat gratis titels in petto voor PS Plus abonnees. Laten we even een kijkje nemen…

Ark: Survival Evolved

De eerste PS4 game die beschikbaar wordt gesteld is Ark: Survival Evolved is een game waar overleven voorop staat. De game is op PC uiterst succesvol en de game groeit daarbij ook nog eens na jaren uit te zijn. Dus, kom achter de uitgebreide wereld en zie meerdere dinosaurussen in Ark!

Team Sonic Racing

TSR is een racing game in de trant van Crash Team Racing, maar dan met de welbekende personages uit het Sonic universum. Het is geen baanbrekende racetitel, maar werd redelijk goed ontvangen door fans van de franchise.

Ghostrunner

Cyberpunk? Nee nee, Ghostrunner is vanaf maart gratis voor PS5 spelers. Het is een first-person slasher verpakt in een cyberpunk-achtig thema. De game werd uitermate goed ontvangen voor de kleine titel die het is.

Extraatje…

Ghost of Tsushima: Legends zal voor PS4/PS5 spelers gratis zijn. Dit is het standalone multiplayer gedeelte van de game en is vrij uitdagend om te spelen, dus pak je vrienden bij elkaar en gas erop! Het andere extraatje is dat de kans groot is dat GTA Online vanaf 15 maart gratis zal zijn voor abonnees!