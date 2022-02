Discord komt langzaam naar jouw Playstation toe!

Dat er een gepland partnerschap tussen Playstation en Discord is, dat is middels al een tijdje bekend. Vanaf deze week kan jij jouw Discord account in ieder geval al linken aan je PSN!

Terwijl iedereen in de ban is van Sony die Bungie met open armen ontvangt, zijn er ook nog andere leuke nieuwtjes. De gaming industrie maakt een volledige 360 graden kick-back-tree-flip, dat is één ding dat zeker is. Maar goed, dit is in ieder geval het begin van het integreren van Discord in de Playstation Community. Discord wilt namelijk dat de service die zij bieden met het programma een soort ‘hub’ wordt voor iedere gamer, ongeacht platform.

Dus, voor nu kan je jouw accounts in ieder geval al met elkaar linken, je krijgt daar als het goed is direct een melding van, wanneer je Discord opstart. Daarna kan je in de privacy settings kiezen of je jouw game-activiteit laat zien, dus wat jij speelt op momenten dat je online bent.

Of en wanneer de Discord app naar Playstation spelers komt is nog één groot vraagteken. Wel is dit al een teken van leven, het partnerschap is dus nog steeds aanwezig en ze zetten al stappen vooruit. Hopelijk zien we snel een app verschijnen in de Playstation Store! Heb jij er zin in? Laat het ons weten op Facebook!