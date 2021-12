Games om in 2022 naar uit te kijken

Er waren meer dan een handvol aan games om naar uit te kijken in 2021. Helaas werd een groot deel hiervan uitgesteld naar het volgend jaar. Ben jij door alle delays even de draad kwijt? Geen zorgen, wij zetten de meest geanticipeerde 2022 games voor jou op een rijtje!

Dit jaar zagen de Game of the Year genomineerden er anders uit dan we ooit hadden verwacht. Hoe tof was het om te zien dat een kleinschalige game als It Takes Two de titel GOTY mee naar huis mocht nemen. Maar, volgend jaar wordt de competitie scherper, met meer AAA-titels dan in de afgelopen 2-3 jaar. Laten we kijken hoe deze lijst eruit ziet met een aantal grote en geanticipeerde games.

Elden Ring

Ahhh, een nieuwe FromSoftware game, wat wil je nog meer om het jaar vrij vroeg mee te beginnen? Deze game is misschien wel de meest ambitieuze titel voor de ontwikkelaar. Er komen namelijk meer online features, een grotere en meer open wereld, veelzijdigere combat en over het algemeen gewoon meer cohesie met alle FromSoft titels, waaronder ook Sekiro: Shadows Die Twice. De game verschijnt op 25 februari, ik ben benieuwd hoe vaak ik ‘You died’ ga zien…

God of War: Ragnarok

Kratos komt nog één keer terug naar het Noorden voor een nieuwe God of War, dit keer draait het allemaal om Ragnarok. In de 2018 reboot konden we allemaal zien hoe Kratos en zijn zoon een goede vader-zoon band probeerde te ontwikkelen, in Ragnarok lijkt dit allemaal wat ingewikkelder. Pubers, am i right?

Dying Light 2

Na een handjevol delays lijkt Dying Light dit keer echt te verschijnen op 4 februari. Deze open-world-parkour-zombie-shooter zal hopelijk de unieke ervaring brengen die we in het eerste deel hebben mogen meemaken. Met meer movement opties, toffere handcrafted wapens en een grote open wereld om doorheen te rennen, springen en gliden zal Dying Light 2 jouw vaardigheden met de controller aardig testen.

Horizon Forbidden West

Van Nederlandse bodem, maar desalniettemin één van de beste Playstation exclusives ooit, komt Aloy terug om het verboden westen te bevrijden van wederom een handjevol vijanden. Horizon Forbidden West verschijnt op 18 februari, want die maand stond nog niet vol genoeg…

Pokemon Legends Arceus

De eerste echte officiële open-world Pokemon game komt eraan! Ga terug in een tijd waar de Pokedex nog een nieuw concept was en doe wat je altijd doet, vangen en vechten. Alhoewel er nog veel vaag is over het verhaal en de combat, is één ding zeker; dit is de meest ambitieuze Pokemon titel tot dusver. Laten we hopen dat dit goed uit gaat pakken! Legends verschijnt op 28 januari 2022 voor de Nintendo Switch.

Sifu

Sifu zal een game worden met een super tof en uniek combat systeem, een nog uniekere art direction en toffe character designs. Veel mensen kijken uit naar deze game, want het is iets dat we zelden zo tof hebben mogen zien in de trailers. Sifu verschijnt op 8 februari!

S.T.A.L.K.E.R. 2

In dit langverwachte tweede deel gaan we terug naar het hart van Chernobyl. De game ziet er grimmig en eng uit, met een toffe art direction, sterke dialogen en een goede cast. Op 28 april zullen we erachter komen of de combat wel of niet gaat klikken bij mensen!

Er zijn ook nog games zonder officiële datum, waaronder Final Fantasy XVI, Ghostwire Tokyo, Gotham Knights, Kirby and the Forgotten Land, The Legend of Zelda, Breath of the Wild 2, Starfield en Splatoon 3. Welke game kijk jij het meest naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!