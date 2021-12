Stray Blade krijgt combat trailer

Stray Blade is een fast-paced swordfighting game die spelers wilt stimuleren om een eigen vechtstijl te ontwikkelen. De game zal volgend jaar verschijnen voor next-gen consoles en PC. Check hier meer over de combat!

Stray Blade wordt ontwikkeld door Point Blank Games en uitgegeven door 505 Games. We kennen 505 Games onder andere van Terraria! Echter staat deze nieuwe game in het kader van real-time combat, met een block, dodge en parry systeem. Jij speelt een avonturier die met zijn Xhinnon wolf Boji door de Ancient Valley of Acrea reist. Er zit een rijke historie vast aan dit stuk land en het is aan jou om dit oorlogsgebied te herstellen naar voormalig glorie. Check de combat trailer hier beneden!

Er is nog geen release datum bekend en de game krijgt ook nog niet de aandacht die het verdient, echter ziet deze trailer er tof uit. De game wordt gemaakt door een vrij klein team, dus de eerste trailer zag er nog wat karig uit. Toch lijkt deze trailer er steeds meer op, dat Stray Blade nog wel eens een unieke ervaring kan worden, gemaakt door een team met hart voor de zaak. Laten we hopen dat dit ook zo is! Ook ziet de game er vrij uitdagend uit, dit gaat veel mensen wel bevallen.

Een officiële releasedatum is er nog niet, maar de game zal (vooralsnog) in 2022 verschijnen voor de PS5, Xbox Series S/X en PC! Heb jij er al zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!