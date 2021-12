Splinter Cell komt terug!

Ubisoft heeft wat meer tijd nodig om de Prince of Persia remake goed te krijgen, deze zal komend jaar (waarschijnlijk) verschijnen. Maar, de uitgever kondigt nu iets anders aan; een Splinter Cell remake!

Ubisoft heeft dus groen licht gegeven om een remake te maken van de welbekende en welgeliefde Splinter Cell. De remake zal, als alles goed gaat, de beste elementen uit de oude game(s) pakken om een betere uitkomst te creëren! De remake zal ontwikkeld worden door Ubisoft Toronto, de studio die nu ook hard aan het werk is aan Avatar: Frontiers of Pandora.

De remake zal worden ontwikkeld in de Snowdrop-engine die Ubisoft gebruikt in onder andere The Division. Het zal geen open wereld titel worden, maar een verhaallijn met vrij lineaire levels. Splinter Cell is altijd een speeltuin aan keuzes geweest, ga je stealthy of blaas je de deur eruit? Laten we hopen dat de controls een beetje met de tijd mee worden getrokken en dat de keuzes ruimer en beter worden! Wanneer de remake verschijnt is niet duidelijk, wel is duidelijk dat de franchise volgend jaar 20 jaar bestaat. Dit zou natuurlijk ook een goed jaar zijn om de game uit te laten komen, maar laten we hopen dat de ontwikkelaars genoeg tijd en ruimte krijgen om de remake tot een eervol succes te tillen.

Sam Fisher (niet de DJ) is back!

Kijk jij uit naar deze Splinter Cell remake? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Ubisoft is in ieder geval goed bezig, maar PR-manager Jordy wacht nog steeds op Rayman 4, hoe zit dat?