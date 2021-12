Sonic Frontiers – De eerste Open-World Sonic game

Tijdens The Game Awards 2021 werd Sonic Frontiers officieel onthuld. Het was een mooie nacht voor Sonic fans. Niet alleen lijken we de meest ambitieuze Sonic-titel ooit te krijgen. Ook zagen we een eerste trailer voor de tweede Sonic film.

Het mogen duidelijk zijn wat voor soort impressie SEGA en Sonic Team willen afgeven met de eerste trailer voor Sonic Frontiers. Het is een Open-World Sonic game, de aller eerste. Als de woorden je niet overtuigen, bekijk de beelden dan maar. Die spreken boekdelen.

Het duurde niet lang voordat de eerste ‘Breath of the Wild’ vergelijkingen opdoken op het internet. Groene vlaktes, blauwe lucht. Dat is tegenwoordig de ‘Breath of the Wild’-look. Maar het is eigenlijk zo gek nog niet dat veel ontwikkelaars voor deze look gaan. Het werkt namelijk. Het werkt goed.

Met het zien van de beelden van deze Sonic game weet je als speler precies wat je te wachten staat, zonder ook maar één woord te lezen over de game. We zien inderdaad grote groene vlaktes met bergen en een blauwe lucht. Het lijkt ook wel alsof Sonic hier de Open-World Zelda titel opvolgt.

In de trailer krijgen we een eerste glimp van de wereld waar Sonic Frontiers zich in gaat afspelen. Zo zien we bijvoorbeeld de manier waarop klassieke Sonic-elementen, zoals loopings, springplatformen en nog veel meer worden toegepast in de open-wereld. Hoe het speelt, moet nog blijken. Sonic Frontiers staat gepland voor release rond de feestdagen van 2022. Dit zal hoogstwaarschijnlijk november of december betekenen.

Meer Sonic!

Niet getreurd, want in het voorjaar van 2022 is Sonic terug op het witte doek met een tweede film! Hier kregen we ook een eerste trailer voor. In de tweede film zien we onder andere ook Tails en Knuckles.