Nieuwe Elden Ring trailer vertelt meer over verhaal

Elden Ring is misschien wel de meest geanticipeerde FromSoftware titel ooit gemaakt. Maar, alhoewel we aardig wat gameplay hebben kunnen zien, of kunnen spelen, wisten we nog vrij weinig over het verhaal. Dat verandert vandaag!

In de nieuwe trailer, die getoond werd tijdens The Game Awards 2021, wordt namelijk meer vertelt over het verhaal van Elden Ring. Deze is uiteraard geschreven in samenwerking met George R.R. Martin, bekend van onder andere alle Game of Thrones boeken. Het feit dat een fantasie-schrijver, bekend om het maken van vrij brute verhalen, samen werkt met een studio die bekend staat om het maken van vrij brute games, is al top op zichzelf. In de nieuwe trailer zien we een aantal elementen die bekend zijn bij FromSoft fans, maar ook een aantal verhaalelementen die wat frisser zijn. Ook zijn sommige scenes in deze cinematic gewoon conceptuele kunst op zichzelf staand. Bekijk de trailer hier beneden!

Voor zover bekend, alhoewel alles nog vrij vaag is, is er een oorlog aan het ontketenen tussen demigoden. Deze zou gestart zijn door degenen die de Elden Ring verwoest hebben. Het is dan ook waarschijnlijk aan jou, de speler, om korte mette te maken met deze demigoden. Mijn gokje, is dat deze ring een soort leidende factor heeft over de demigoden, eentje die nu dus is weggevallen, wat deze demigoden op een oorlogspad zet. Wat het ook is, we gaan het meemaken op 25 februari 2022! Heb jij er zin in?

