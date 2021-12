It Takes Two wint Game of the Year

Het is feest voor Hazelight en EA. It Takes Two, de co-op game die exclusief gespeeld kan worden met twee spelers wint Game of the Year 2021 tijdens The Game Awards. Wat was het ook alweer? Oh ja! F*ck the Oscars!

Josef Fares, de oprichter van Hazelight werd een aantal jaar geleden al bekend toen hij tijdens The Game Awards in 2017 “F*ck the Oscars!” schreeuwde. Hiermee impliceerde hij dat de show van Keighley velen malen beter is. Deze uitspraak heeft zich de afgelopen jaren ook wel bewezen. The Game Awards is ’s werelds meest bekeken Award Show. Velen malen groter dan de Oscars inmiddels. Dit jaar wint hij met It Takes Two dé grote prijs.

Josef Fares neemt de Game of the Year trofee met veel enthousiasme in ontvangst en blikt tegelijkertijd ook even terug om zijn legendarische moment uit 2017. Hij voegt er zelfs nog wat bij toe dit keer: “Actually, the Oscars did get f*cked, because The Game Awards getting way better.”

It Takes Two won ook de beste familie-game.

The Game Awards 2021 zitten er weer op. De nacht ging gepaard met veel trailers, nieuwe games, nieuwe beelden en uiteraard veel awards. Won jouw favoriete game van 2021 een prijs? Wat was jouw favoriete aankondiging tijdens de show?