Xbox en Halo vieren vandaag hun 20e verjaardag!

Halo en Xbox vieren vandaag hun 20e verjaardag. Jij kunt bij het feestje aanwezig zijn want vanaf 19:00 is Xbox live om het 20 jarige bestaan te vieren met de fans. De verjaardag gaat gepaard met een gloednieuwe Halo die in december verschijnt.

Niet alleen zien we een nieuwe Halo rond de verjaardag van de franchise, maar ook een aantal speciale uitvoeringen van onder andere de Xbox Series Controller. Deze verschijnt in een klassiek tintje met het ’20’ Logo die Xbox gebruikt om hun verjaardag aan te duiden. Je kunt de livestream volgen via onder andere YouTube en Twitch.

Microsoft liet eerder al weten dat er geen grote onthullingen gepland staan voor de livestream. Wellicht zijn er wel kleine details die opduiken over aanstaande Xbox titels. We verwachten vooral een mooie samenvatting van de afgelopen 20 jaar met het ijzersterke portfolio die Xbox nog steeds tot op de dag van vandaag uitbreid. Zo zien we binnenkort Halo Infinite, maar mochten we onlangs al aan de slag met Forza Horizon 5 en Age of Empires.

Genoeg toffe titels onder de Microsoft paraplu, maar het beste wat ze hebben uitgebracht blijft toch wel Game Pass. De mogelijkheid om voor een vast bedrag per maand alle nieuwste Xbox releases te spelen + nog veel andere titels van partners.

Ga jij vanavond om 19:00 met een bakje popcorn de livestream volgen? Heb jij één van de producten aangeschaft om het 20 jarige bestaan te vieren? Of ga je binnenkort aan de slag met de Limited Edition Halo Infinite Series X? Laat ons vooral weten wat jouw favoriete herinneringen zijn aan 20 jaar Xbox.

Er gaan geruchten de rondte dat de Halo Infinite multiplayer mode vanavond al wordt uitgebracht als een verrassing in plaats van op 8 december. Neem deze geruchten met een berg aan korreltjes zout. De timing is onwaarschijnlijk, alhoewel het natuurlijk wel een hele gewaagde en toffe actie zou zijn.