Review: Forza Horizon 5

Forza Horizon 4 is misschien wel mijn favoriete race titel. het heeft zo haar gebreken, maar de gameplay en algehele sfeer is echt fantastisch. Kan Forza Horizon 5 verbeteren op de gebreken die haar voorganger had? Check ’t in onze review!

Het Horizon Festival reist in Forza Horizon 5 naar Mexico. We spelen dan ook weer in een übergrote open map. Deze arcaderacer blijft voor mij gewoon de beste in haar franchise. Echter had Forza Horizon 4 wat problemen met de multiplayer, progressie en het spelen voor spek en bonen op momenten. Kleine spoiler, dit deel verbeterd daar weinig op. Toch is het nog steeds gewoon een enorm sterke racetitel.

Welcome to Mexico

Het Horizon Festival reist dit keer naar het mooie Mexico. Hier heeft het ontwikkelteam erg veel moeite in gestoken, van het filmen van de lucht tot aan het invullen van een boel interessante Mexicaanse vista’s en ruïnes. De map is groots, mooi en door de nieuwe generatie consoles is het woord ‘horizon’ in de titel geen fantasie meer. Je kan net als in andere delen natuurlijk veel soorten races doen en ook de map speelt hier weer lekker op in. Mexico is ingedeeld in verscheidene soorten gebieden, van een actieve vulkaan tot aan grootse kleurrijke steden, of velden. Er is altijd wat te vinden of te zien in Mexico, hier sluit de campaign mooi op aan.

De map is zoals ik al aangaf, echt immens groot. Er is genoeg te doen, soms te veel. De game gooit event na event naar je hoofd en op een begeven moment ben je het overzicht kwijt. Dit had ik in de voorganger ook wel, maar is hier nog meer aanwezig. Als je hier eenmaal aan gewend bent, dan is er een zee aan content om doorheen te knallen. Alle events hebben hun eigen charme, sommige wat minder dan anderen. Maar, qua content is er altijd genoeg te doen.

Mexico zelf is kleurrijk, scherp, groots, mooi en erg gedetailleerd. Er is letterlijk niks aan te merken op de map, het is dé beste map die ik ooit in een racegame heb mogen spelen. straatraces, off-road races, dirt races, zoeken naar barn finds, grote events doen en uitdagingen door de map vrijspelen. Je hoeft je nooit te vervelen in Forza Horizon 5. De content is er gewoon en je kan jezelf maanden vermaken als je de game on-and-off speelt.

Een dingetje waar ik in het vorige deel en ook nu tegenaan ben gelopen, of gereden, is rotsen en bomen. Er zijn veel dingen breekbaar in de map, wat erg fijn is. Toch zijn de meest kleine rotsen en onverwachte bomen een issue voor sommige auto’s.

Campaign

De campaign is dit keer ietwat anders dan we gewend zijn van de Horizon titels. Het draait veel meer om de personages en de exploratie. Je zal de foto mode vaker nodig hebben dan ooit. Ook is de verhaallijn best divers. Het heeft een andere pacing dan je gewend bent van de Horizon games. Je merkt dat ze nog wat dingen proberen en er een perfecte weg in beginnen te vinden, maar het is een toffe ervaring en leuk om doorheen te spelen. Ook het vinden van nieuwe festival locaties is echt tof uitgewerkt en geeft een bepaalde progressie die er eerst minder prominent was. Je gaat niet van het ene showcase event naar het ander, je hebt echt een soort pad om af te gaan. Toch geeft de game je wel de keuze in welke volgorde je dit zou willen doen.

Gotta catch ‘em all

De Horizon titels hebben altijd in het kader gestaan van veel auto’s verzamelen, modificeren en ermee de straat op gaan. Dat is hier geen uitzondering. Je speelt vanaf de eerste seconde de gekste auto’s vrij en je kan deze direct mooie community skins geven of volledig zelf uitbouwen. Dit is voor mij één van de tofste elementen aan de game. Als verzamelaar niks te klagen. Toch is er hierdoor voor de mensen die van steady progressie houden nog iets te wensen over. Want, je speelt alles kruislings vrij, vaak erg willekeurig door dingen als Wheel Spins. Toch zijn er meer dan 500 verschillende soorten auto’s om aan te passen en te testen, je hoeft je dus nooit te vervelen.

Het rijden zelf is naar mijn mening veel beter uitgewerkt. De controls voelen realistischer en iedere auto voelt daadwerkelijk anders. Mijn vrienden en ik hebben allemaal zo onze eigen en unieke voorkeuren qua auto’s. Het lijkt ook alsof auto’s meer ‘gewicht’ hebben dan voorheen, waar je soms met de zwaarste auto’s nog wel eens een glijfestijn kon ervaren.

Maaaar..

Forza Horizon 5 scoort dus bijna perfect op alle vlakken. Het rijden is fantastisch en divers, de wereld is kleurrijk, fris en scherp en de campaign is unieker dan voorheen. Maar, de game heeft weinig tot geen verbeteringen op de issues die ik had met voorgaande delen.

Zo is de multiplayer, die de eerste week nauwelijks werkte, nog steeds even schijt als in het vorige deel. Zodra je online speelt komen er genoeg bugs of grafische pop-ins aan je voorbij. Ook is het spelen met vrienden niet altijd een even prettige ervaring. Überhaupt het maken van je team en het uitnodigen van je vrienden is en blijft een probleem.

De AI en Drivatars waar je tegen speelt zijn nog steeds niet echt ‘slim’. Ze rijden hun route, brengen een goede uitdaging, maar het zou fijner zijn als deze toch wat beter zouden reageren op elkaar en op wat jij doet. Ze voelen nu erg doorsnee en saai om tegen te racen, ondanks dat ze soms lastig zijn. Ik heb liever een goede beukpartij dan een auto die gewoonweg sneller is om tegen te spelen.

Graphics, performance & audio

Dit zijn wederom 3 gebieden waar Forza in de spotlight voor mag worden gezet. De audio van zowel de auto’s, de weeromstandigheden en alles wat daarbij komt is vlekkeloos. De performance op zowel Xbox Series S als PC waren voor mij ook geen issue. Ik heb de game gespeeld op een 10-series grafische kaart, met high settings, zonder enige issues. Op de Series S speelt de game ook echt super in performance mode. Waar je wel gelijk een significante performance drop ziet in graphic mode.

De graphics zelf daarentegen zijn schitterend. Dit is by far de mooiste racing titel die ik ooit heb gespeeld. Er is veel detail, kleur en de game is reten scherp. Er zijn verscheidene stormen waar je doorheen zal rijden en deze zien er wonderbaarlijk goed uit, je voelt je echt omringt door wind, regen en zand. Het is gewoon een verademing om deze game op je grote of kleine scherm te spelen.

Verdict

Oke oke, Horizon 5 mag dan wel niet veel verbeteren op de issues die voorgaande delen achter de schermen hadden, maar het is nog steeds die bijna-perfecte racegame. Er is geen arcade racer zoals deze en daarom kan ik de game dan ook geen laag cijfer geven. Laten we alleen hopen dat de grote community-wide issues in een volgend deel, of in updates, worden meegenomen. Je kan de game ook nog eens spelen met Xbox’s Game Pass, wat het alleen nog maar mooier maakt. Dus peoples, have fun!