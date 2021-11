Dit weekend: De Mario Kart 8 Deluxe Benelux Autumn Cup

Je hebt het vast niet gemist, maar Nintendo Nederland organiseert een eigen Mario Kart 8 toernooi. Er zijn al twee wedstrijden geweest en de derde vindt dit weekend plaats. Het is de herfst beker die jij in de wacht kunt slepen.

De grote prijs van de Autumn Cup is een Hori Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe. Als dat niet genoeg reden is om je banden alvast op te warmen, weet ik het ook niet meer. Dit weekend is de derde wedstrijd. Heb je meegedaan aan de vorige twee wedstrijden en doe je ook mee met de finale in januari? Dan maak je kans om de grote prijs te winnen als je de meeste punten verzameld over de verschillende wedstrijden.

Gelukkig hoef je niet alle wedstrijden mee te racen om in de prijzen te vallen. Dit weekend kun je bovengenoemde prijs winnen, maar op Twitter geeft Nintendo Nederland ook een aantal Red Shell knuffeltjes weg. Houdt ze dus goed in de gaten dit weekend!

Wil je mee doen met de wedstrijd? Dat kan! Deze vindt plaats op zaterdag 6 november om 19:00 tot 20:00. Je neemt deel door de volgende toernooicode in te vullen: 1668-9695-2875.

Bezoek de wedstrijdpagina voor aanvullende informatie.

Let op dat je om mee te doen met de wedstrijd een werkende internetverbinding nodig hebt. Je hebt ook een Nintendo Account nodig waarmee je online mee speelt op je Nintendo Switch. om Online te kunnen spelen in deze game heb een betaald Nintendo Switch Online lidmaatschap nodig. Uiteraard heb je ook de game Mario Kart 8 Deluxe nodig.