Vier horror games om nog even door te griezelen!

Het einde van oktober is in zicht, Halloween weekend is om de hoek. De tijd van het jaar om horror games te spelen! Nou speel ik altijd wel horror, dat is één van mijn favoriete genres, maar toch geven de donkere maanden van het jaar toch die extra spice die een horror game wel kan gebruiken. Ik heb hier een lijstje met mijn favoriete spellen waar je echte de creeps van krijgt. Geen brute hack en slash maar echt spookachtig griezelen. Zo spannend dat je ’s nachts niet meer durf te slapen! De meeste games in dit lijstje zijn multiplayer wat een extra dimensie geeft aan het fenomeen angst.

Phasmophobia

Kijk, Phasmophobia is misschien een simpele horror game waar de graphics niet op en top zijn. Dit neemt alleen niet weg dat deze game gewoon echt té eng is. Het doel is dat jij en de andere online spelers in de huid kruipen van spokenjagers. Je krijgt een opdracht van mensen die in een bespookt huis wonen en het is jullie taak te onderzoeken wat voor geest het is. Om dit te kunnen achterhalen heb je veel items bij je die allemaal verschillende dingen testen. Zo heb je een Spirit Box, hier mee kan je met de juiste spoken communiceren. Of gebruik een DOT machine, een machine die gebruikt maakt van het Xbox Kinect laserdot systeem om zo bewegingen van bepaalde geesten te zien. Zorg dat je drie verschillende soorten bewijs kan verzamelen en bepaal dan welk spook er in het huis rondwaart. Met verschillende geesten en mappen is iedere game anders en blijft dit spel echt wel een tijd bloedstollend eng! Durf jij het aan om Phasmophobia te spelen? Haal hem dan nu op Steam!

Alle games van The Dark Pictures Anthology

Games naar mijn hart. Wat een verhalen, angst, bloed, zweet en tranen (van angst en lachen) hebben deze games mij opgeleverd. Al deze games zijn samen met een vriend te spelen, dit raad ik echt aan! Het geeft zoveel leuke diepgang om dit samen met een vriend te spelen, gegarandeerd leuke jumpscares en slappe lach momenten! Men of Medan is de eerste, hier beland je met vrienden op een gigantisch verlaten schip op zee. Wat zich hier allemaal afspeelt tussen je vrienden en jouw karakter is waanzinnig eng. Ik speelde dit met een vriend die een andere karakter was dan ik. Hij zag mij bijvoorbeeld in een hallucinatie als zombie en moest de keuze maken deze zombie neer te steken of van zich af te duwen. Niet wetende dat hij dus hallucineerde en ik tegenover hem stond. Dat was even hard schreeuwen dat ik het was en niet iets engs. Iedereen ziet namelijk andere dingen door de ogen van zijn karakter, of is soms hele tijden bij de andere speler weg met een eigen deel van het verhaal. Het kan dus zijn dat iemand de hele tijd jumpscares krijgt op plekken waar je samen bent, en jij nergens last van hebt…

Het is het doel van alle spellen dat je zoveel mogelijk karakters in leven houdt, je start en meestal met een stuk of vijf en gaande weg komen er soms mensen bij. Door de juiste keuzes te maken kan je er voor zorgen dat iedereen het in het verhaal overleeft. Little Hope is het tweede deel van de serie, hier speel je een groepje jongeren en volwassenen die stranden met de bus in een gek klein dorpje. Iedereen in de groep krijgt gaandeweg flashbacks naar honderden jaren eerder van de tijd van de uitroeiing van heksen. Hoe verder je speelt hoe meer je het verhaal leert kennen over de bloedstollende geschiedenis van deze horror game. Tot slot is er niet lang geleden House of Ashes uitgekomen. Dit gaat over een groep special force vechters die op onderzoek gaan naar een geheime locatie. Ver onder de grond waar ze verwachten nucleaire wapens te vinden, maar niets is minder waar…

Resident Evil: Village

Als je van horror games houdt ken je Resident Evil. Een universum dat al echt jaren bestaat en een paar van de beste horror spellen heeft uitgebracht. Een oude bekende van de serie wordt bruut in haar huis overvallen en vermoordt. Haar man, Ethan, moet dit allemaal doorstaan en on top of it all wordt ook zijn dochter ontvoerd door de mysterieuze personen. De man gaat op onderzoek uit en belandt in een zo goed als verlaten dorpje. Hij krijgt hulp van Chris. Een verhaal met enge en bijzondere villains die je wel even bij blijven. Ook met een geweldige storyline! Met genoeg spanning, sensatie, een beetje gore is dit het perfecte horrorconcept waar je voor craved als je dit artikel aan hebt geklikt. Een spel waar je gegarandeerd nachtmerries van krijgt en je bilspieren zich niet kunnen ontspannen tijdens het spelen. Zeker omdat de graphics van de game onwijs mooi gemaakt zijn, dit komt ook prachtig uit in het spel zelf maar ook zeker in de vele cut scenes waar je delen van het verhaal ontrafelt.

Little Nightmares

Een oudere bekende maar nog steeds super creepy. Dit horrorspel gehesen in een “kinderlijk” jasje qua artwork makes your skin crawl. Met de verschrikkelijk enge slechte karakters om je heen puzzel en sneak jij je weg door spookachtige levels, op zoek naar antwoorden en ontsnappingsmogelijkheden. Je karakter, Six, is een klein popje met een geel jasje dat je door je eigen nachtmerries van vroeger moet helpen. Door moeilijke en soms out-of-the-box achtige puzzeltjes op te lossen sluipen jullie samen langs verdorven zielen uit een andere dimensie die Six graag willen hebben. Mocht je deze nou in één zucht uitspelen kan je nu ook los met Litte Nightmares 2, een even spannende horrorgame met kleine Six en een jongetje Mono. Mono is gevangen in een enge wereld en samen vechten jullie je er een weg door heen.

Deze horror games, en alle andere horror games eigenlijk, behoor je te spelen in het donker. Het liefste nog met je rug naar de rest van je kamer zodat je nooit weet wie er achter je staat! Wat is jouw favoriete griezelgame? Laat het ons weten in de comments!