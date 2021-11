November is tot de nok toe gevuld met games!

Welkom in november, de maand waarin onze bankrekening het even allemaal niet meer zo ziet zitten. Deze maand staan er een aantal hele toffe en langverwachte titels op je te wachten. Laten we een kijkje nemen naar de volgorde.

Call of Duty: Vanguard – 5 november

De eerste grote release van november verschijnt binnenkort al. Call of Duty Vanguard is het achttiende deel in de langlopende shooter-reeks van Activision. Dit deel wordt ontwikkeld door Sledgehammer Games, voornamelijk bekend van Call of Duty: WW2. Net als het voorgaande deel draagt ook Vanguard een WW2 thema. De game lanceert met een campaign, multiplayer mode en Zombies mode, ontwikkeld door Treyarch (bekend van Black Ops en Zombies). In december verschijnt er een nieuwe Warzone map met Vanguard als thema. We gaan naar de Pacific!

Forza Horizon 5 – 9 november

Een van de beste arcade racers op de markt brengt een nieuw deel uit op 9 november. In dit nieuwe deel reizen we naar Mexico met een speelbare map die maar liefst 50% groter is dan de map van Groot Brittannië uit Forza Horizon 4. Playground Games pakt alles net iets grootser uit met deze race titel. Zo kun je theoretisch van iedere auto in Horizon 5 een drift, offroad, straatrace of rally auto maken door de fors uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.

Heruitgave nummertje zoveel – 11 november

Toevallig verschijnen op 11 november 4 titels die al velen malen eerder hebben gezien. De Grand Theft Auto Trilogy verschijnt met daarin GTA3, GTA: Vice City en GTA: San Andreas. San Andreas is vanaf 11 november ook speelbaar via Game Pass. GTA3 is in december speelbaar via PlayStation Now.

Ook op 11 november verschijnt The Elder Scrolls V: Skyrim, alweer! Dit maal ook op de PlayStation 5 en Xbox Series X in een Anniversary Edition. Deze versie voegt eerder verschenen Creation Club uitbreidingen toe. Zo kunnen spelers in dit deel ook vissen! Het is de tiende verjaardag van Skyrim. Dat moet gevierd worden, toch?

Battlefield 2042 – 19 november

Ongetwijfeld een van de langverwachte titels van de afgelopen 2 jaar. Een next-gen Battlefield! Battlefield 2042 is vanaf 19 november verkrijgbaar, maar is al vanaf 12 november speelbaar met vroegtijdige toegang (via duurdere edities). EA en DICE pakken groots uit met 128 spelers op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X. Er verschijnt geen singleplayer campaign, maar dit keer zijn er wel 3 multiplayer standen. Ook Battlefield gaat al enkele jaartjes mee. Check hier de historie van de franchise waarin we het hebben over de game door de jaren heen!

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl – 19 november

Op dezelfde dag als Battlefield 2042 verschijnen de Pokémon Nintendo Switch remakes van de vierde generatie Pokémon games. Origineel verschenen de games op de Nintendo DS. De Nintendo Switch remake behoudt de originele tekenstijl een beetje en vormt deze om tot een Chibi-stijl die sterk overeenkomt met de originele stijl. Je zou kunnen zeggen dat het een HD variant is van de sprite-stijl die werd gebruikt door de limieten van de hardware van toentertijd.

Met welke grote releases ga jij deze maand aan de slag? Benieuwd naar alle releases? Check ze hier.