Netflix Games, wat is het?

Netflix kennen we allemaal wel als de grootste streamingdienst, ever! Maar, de dienst gaat nu uitbreiden naar mobile gaming onder de naam: Netflix Games. Echter rest nu de vraag: Wat is het precies? Wat kunnen we verwachten?

Nou, bij Netflix zitten dus een aantal gamers die het entertainment niveau van hun werkgever willen verhogen. Series en films zijn we nu wel gewend van de dienst, dus is het tijd voor een volgende stap; gaming. Om specifiek te zijn, zal Netflix zich gaan wagen aan de mobiele kant van het spectrum. Abonnees kunnen sinds gister al een aantal mobiele titels spelen: Stranger Things 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast & Teeter Up! Netflix geeft zelf aan nog in de vroege stadia te zitten van de gaming industrie en vertellen daarbij niet te kunnen wachten om spelers een nieuwe manier van entertainment te brengen op het scherm dat zij het meest op een dag zien. Ze delen de informatie in onder ‘levels’, dit klinkt als volgt:

Level 1

Jouw Netflix abonnement is gelijk jouw pas om mobiel te gaan gamen. Geen extra kosten, geen advertenties, geen in-app aankopen. Oftewel: No bullshit!

Level 2

Gamers met een Android telefoon of tablet hoeven hun Netflix maar te openen en naar de gaming tab te gaan om de lijst van games te kunnen zien.

Level 3

De mobiele gaming dienst van Netflix zal wereldwijd beschikbaar zijn in zo goed als alle talen.

Level 4

Spelers binnen één gezin kunnen op meerdere apparaten tegelijk spelen, mits zij het juiste abonnement hiervoor hebben!

Level 5

De gaming services zijn alleen beschikbaar voor volwassenen en kunnen beveiligd worden met een PIN code, zodat kinderen niet onbedoeld hierop terecht kunnen komen

Level 6

Sommige mobiele games hebben een online connectie nodig, toch zijn er veel games die ook offline gespeeld kunnen worden! Dit kan je bij iedere game makkelijk terugvinden.

Level 7

Netflix is pas begonnen in de mobiele gaming industrie en heeft een boel unieke games voor jullie in petto!

Kijk jij uit naar de toekomstige games die binnen Netflix Gaming zullen verschijnen? Laat het ons weten in de reacties op Facebook!