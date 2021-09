Monster Hunter Rise X Mega Man Collab aangekondigd

Capcom is niet vies van samenwerking in hun eigen titels. Zo zien we vaak cameo’s en content uit de ene Capcom titel verschijnen in de ander. Dit maal wederom voor Monster Hunter Rise. Het betreft een nieuwe skin voor je Palamute.

De Palamute wordt erg geliefd door fans en Capcom. Zo erg dat de Palamute wéér een layered armor set krijgt van een aankomende event quest. De quest bevat een samenwerking tussen Monster Hunter Rise en Mega Man 11. Hierdoor ontgrendel je door het voltooien van de quest een Rush kostuum voor je trouwe viervoeter.

READY? Rush jets in to Monster Hunter Rise! 🤖🐶#MHRise x @MegaMan Collab coming September 24. pic.twitter.com/7BGPWPOf1K — Monster Hunter (@monsterhunter) September 17, 2021

Het evenement verschijnt 24 september en is gratis speelbaar voor alle Rise spelers. De voorgaande quest gaf spelers een quest die ook een skin voor de Palamute vrijspeelde. Spelers konden de skin van de wolf uit Okami vrijspelen. Later dit jaar verschijnt er wederom een nieuwe samenwerking in Rise.

Capcom doet het aardig goed met de Monster Hunter serie op dit moment. Zowel Rise als Stories 2 werd erg goed ontvangen door de critici en de fans. Ook wij waren aardig onder de indruk van beide titels. Lees hier onze review over Monster Hunter Stories 2. En hier onze review over Monster Hunter Rise!

Spendeer jij nog dagelijks je tijd in de virtuele Monster Hunter werelden op de Nintendo Switch? Welke van de twee is jouw favoriet?