Na, wat voelt als, jarenlang wachten, is er eindelijk een trailer voor Spider-Man: No Way Home. De film verschijnt eind dit jaar nog op het witte scherm. We zien een aantal bekende gezichten terugkeren.

Right in the feels! Tenminste als je fan bent van onze Spider-hero. De trailer kent namelijk een aantal oude bekenden die met wat fraaie uitspraken hun terugkeer tonen in deze Multiverse vertoning.

De trailer bevat een aantal spoilers indien je voorgaande Spider-Man films van Tom Holland hebt gemist. Bijvoorbeeld over de acties van Mysterio, waardoor Peter Parker niet meer helemaal zichzelf kan zijn. Omdat dit zijn leven enorm lastig maakt, vraagt hij Doctor Strange om hulp. Strange wilt hem graag helpen, maar Peter Parker heeft niet alle kleine lettertjes even goed gelezen. In een poging om bepaalde zaken ongedaan te maken gaat er iets vreselijks fout.

Peter en Doctor Strange lijken de Multiverse te hebben geopend en zoals Strange in de trailer al toegeeft: “De Multiverse is een concept waar we eigenlijk heel weinig vanaf weten.”

Wat dit precies gaat betekenen voor het derde Spider-Man avontuur is nog niet helemaal bekend. Wat we wél weten is dat bekende figuren uit voorgaande Spider-Man films vóór Tom Holland terugkeren. Zo zien we niemand minder dan Doc Ock in de laatste scene van de trailer. “Hello Peter”.

Eerder gingen geruchten de rondte dat Toby Maguire en Andrew Garfield ook zouden terugkeren voor deze Spider-Man film. Het zou mogelijk zijn als we rekening houden met de Multiverse, maar tot op heden werden al deze geruchten ontkent door Sony en Marvel. Een eerder ‘gelekte’ trailer met de drie Spider-Man acteurs bleek te gaan over een knappe fan-made trailer.