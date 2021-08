Intel gaat eigen GPU’s maken onder Intel Arc

Begin volgend jaar is het zover; Intel gaat de competitie met Nvidia en AMD aan in de videokaartindustrie met hun eigen eerste generatie aan Arc hardware!

Intel is misschien wel de meest bekende hardware fabrikant in de industrie, samen met AMD. Alhoewel de 2 bedrijven al een aantal jaren strijden om wie de beste processoren (CPU’s) maakt, bereidt Intel zich voor op een nieuwe strijd. Intel Arc zal een onderdeel van Intel worden dat zich puur en alleen focust op grafische kaarten (GPU’s). Dit geld voor zowel de hardware als de software die daarbij hoort, zoals drivers en support.

Intel heeft al meerdere generaties aan Arc uitgestippeld, de eerste lijn valt onder de naam ‘Alchemist‘. De generaties erna krijgen de namen Battlemage, Celestial en Druid. Er zijn echter nog geen specificaties bekend over de Alchemist of in welke prijsklasse te komen te zitten. Wat wel bekend is, is dat hardware gebaseerde ray-tracing en AI Super Sampling met support voor DirectX 12 Ultimate allemaal aanwezig gaan zijn!

Hardest secret we’ve ever kept. Introducing: #IntelArc High Performance Graphics. Welcome to the next chapter in our graphics story! 📖 Learn More: https://t.co/o6MfXmIZ5M pic.twitter.com/tzysk9UBux — Intel Gaming (@IntelGaming) August 16, 2021

Voor nu is bekend dat Intel Arc’s Alchemist (1st gen.) uit zal komen in het eerste fiscale kwartaal van 2022. Kijk jij uit naar Intel’s nieuwste hardware? Laat het ons weten op Facebook! Wil je rechtstreeks updates over Arc krijgen? Klik dan hier!