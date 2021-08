Call of Duty Vanguard onthulling donderdag in Warzone

Speel donderdagavond Call of Duty Warzone om de onthulling van de nieuwe game in de franchise live mee te maken. Om 19:30 gaat het evenement van start, ben jij er net als vorig jaar weer bij?

Activision zet de trend van vorig jaar voort. Call of Duty Black Ops Cold War werd onthuld via een live evenement in Call of Duty Warzone, de Free-to-Play Battle Royale titel in de groeiende franchise. Warzone groeit mee met de jaarlijkse Call of Duty titels. Zo begon het met enkel Modern Warfare content. Tegenwoordig spelen we op een 1984 variant van Verdansk, wat overduidelijk te maken heeft met de meest recente titel: Black Ops Cold War.

Met de release van Call of Duty Vanguard, later dit jaar, mogen we ook verwachten dat het nieuwe seizoen wapens, soldaten en meer meeneemt naar de gratis Battle Royale game. Je hebt hier de nieuwe game niet voor nodig, maar deze zullen wel sterk met elkaar samenwerken op gebied van dubbel XP, wapen XP, Battle Pass, cosmetica enzovoorts.

Join the #BattleofVerdansk and experience the worldwide reveal of Call of Duty: Vanguard 📅 – 8/19

🕥 – 10:30am PT

📍 – Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA — Call of Duty (@CallofDuty) August 16, 2021

Het begint deze week al. Op donderdag 19 augustus 19:30 begint het live evenement waarin de nieuwe Call of Duty officieel onthuld wordt. Als je een uur van te voren al gaat spelen krijg je al dubbel XP, dubbel wapen XP en dubbel Battle Pass XP.

Eerder deze maand lekte de game al uit via de in-game bestanden van Cold War. Hieruit konden dataminers de naam al aflezen via verschillende afbeeldingen. Deze gaven ook weer dat er een Ultimate Edition van de game verschijnt, evenals een cross-gen bundel zoals we zagen met de release van Black Ops Cold War.