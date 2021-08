Pokémon Presents aanstaande woensdagavond

Woensdagavond om 22:00 verschijnt er een nieuwe Pokémon Presents presentatie. Tijdens deze presentatie laten Nintendo. Gamefreak en The Pokémon Company meer zien van de aanstaande Nintendo Switch titels.

Er staan twee grote Pokémon avonturen in de pijplijn voor Nintendo Switch. Het beste nieuws is dat deze twee avonturen al bijna hier zijn! Het eerste avontuur begint in november al. Dan verschijnen namelijk Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Remakes van de Nintendo DS titels in dezelfde vorm als we zagen in de Omega Ruby en Alpha Sapphire varianten. Opmerkelijk aan deze remakes echter in dat er wordt gekozen voor een andere tekenstijl dan we gewend zijn. De Sprites maken ruimte voor een nieuwe Chibi stijl. Niet alle fans zijn hier even enthousiast over. De meningen lijken een beetje verdeeld.

Tijdens de aanstaande Pokémon Presents hopen fans vooral veel vooruitgang te zien sinds de onthulling van de remakes. Met de eerste beelden zagen we dat het er nog allemaal heel erg ruw uitzag. Tijdens de Nintendo Switch OLED onthulling dachten oplettende fans al enkele verbeteringen te zien in de handheld beelden.

De volgende titel die getoond wordt tijdens Pokémon Presents is het avontuur die gepland staat voor begin 2022. Pokémon Legends Arceus. Ook deze game speelt zich af in de Sinnoh regio van Pokémon, maar bevat wel monsters uit nieuwere generaties. Het zou daarnaast een heel ander soort Pokémon game dan je gewend bent. We zien veel open terreinen en wilde Pokémon in het veld. De eerste beelden die begin dit jaar verschenen brachten veel hoop met zich mee. Velen noemen het op dit moment dan ook Breath of the Wild voor Pokémon.

Aanstaande woensdag om 22:00 kijken dus! Laten we hopen op meer details rondom Legends Arceus en vooral hopen dat de game niet al te veel wordt uitgesteld (mocht dit het geval zijn).