LEC: Team Vitality plaatst zich voor de play-offs summer split

Vier teams gingen afgelopen weekend de strijd aan om de laatste ticket naar de LEC summer split play-offs. Astralis, Excel, SK Gaming en Team Vitality maakten allemaal nog kans tijdens de laatste super week van dit jaar. In de top vijf werd er nog gestreden om de eindklassering en een gunstigere positie tijdens de play-offs. De teams vochten in ieder geval voor een top vier plek waardoor je in ieder geval een verlies in de play-offs kan veroorloven. Met veel op het spel werd het een zeer spannende een vermakelijke laatste weekend van de reguliere summer split.

Op de vrijdag in de LEC summer split moesten de vier teams aan de bak om zich te plaatsen voor de play-offs. Voor SK Gaming viel het doek na hun game tegen concurrent Astralis. Astralis wist de game moeizaam te winnen maar schakelde daarmee wel SK Gaming uit. Team Vitality won van Schalke 04 en Excel verloor van Rogue. Op zaterdag werden er door Excel en Team Vitality goede zaken verricht. Excel won van concurrent Astralis en Team Vitality versloeg verrassend koploper Rogue. Zondag vocht Astralis en Team Vitality voor hun laatste kans naar de play-offs. Team Vitality won van Astralis en was nu afhankelijk van Excel. Excel moest echter tegen G2 Esports en wist na een sterke start niet te winnen. Hierdoor was het Team Vitality dat doorgaat naar de play-offs.

In de top vijf van de LEC werd er hard gestreden voor de eindklassering. Rogue pakte uiteindelijk de eerste plek, ondanks hun verlies tegen Team Vitality. G2 Esports pakte de tweede plek na een weekend waarin ze alle drie de teams wisten te verslaan. MAD Lions pakte de derde plek na het verlies tegen G2 Esports op de vrijdagavond. Vierde plek gaat naar Misfits Gaming dankzij het verlies tegen MAD Lions op de zondag. Fnatic kwam het hele weekend te kort en wist alleen de game tegen Schalke 04 te winnen. Over twee weken worden de play-offs gespeeld waar we starten met de game Rogue tegen Misfits Gaming.