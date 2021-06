“Ghost of Tsushima standalone expansion verschijnt dit jaar”

Volgens een bron die eerder gelijk had over zijn geruchten, verschijnt er dit jaar nog een standalone uitbreiding voor Ghost of Tsushima. Het zou gaan over een cross-gen standalone game in dezelfde geest als Spider-Man’s Miles Morales.

Een kleiner avontuur binnen een grote franchise is niets nieuws voor Sony. We zagen eerder al een kleine twist op de Uncharted formule met The Lost Legacy en eind vorig jaar nog Miles Morales. Het zijn twee titels die sterk op hun voorganger lijken, maar een stuk korter zijn in speelduur. Het zelfde zou aan de hand zijn met een vervolg op Ghost of Tsushima. Een standalone uitbreiding die verschijnt voor zowel Playstation 4 als Playstation 5.

Ghost of Ikishima is de naam van de game en deze zou ergens dit jaar nog moeten verschijnen. Dat zeggen de geruchten althans.

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Voorlopig is het aan te raden om dit gerucht met een korreltje zout te nemen. Indien Playstation inderdaad van plan is om een losstaande uitbreiding van de Open-Wereld game uit te brengen dit jaar, horen we dat spoedig. Geduldig wachten de fans op de zomeraankondigingen van Playstation.

Eerder bevestigde Sucker Punch, de makers van Ghost of Tsushima wel bezig te zijn met een vervolg op het eerste deel. Het eerste deel verscheen met veel lof en behoord tot een van de beste nieuwe IP’s van Sony. Ook wij waren zeer te spreken over Jin Sakai en zijn avontuur op het Japanse eiland. Je leest hier onze review terug.