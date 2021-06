LEC week 2: Blijft Misfits Gaming ongeslagen?

Vrijdag gaat de LEC verder met de tweede split van de summer split. Na de eerste week gaat Misfits Gaming als enige team ongeslagen aan kop. Daarnaast is SK Gaming op zoek naar hun eerste winst in de summer split. Kan Misfits Gaming hun winning streak behouden? En kan SK Gaming komende weekend hun losing streak beëindigen? Het belooft in iedergeval een vermakelijke week te worden met als afsluiter de kraker tussen Rogue en G2 Esports.

Fnatic is in de LEC summer split moeizaam begonnen. De eerste twee games werden verloren maar de derde game tegen Rogue werd dan wel weer gewonnen. Fnatic speelt komende weekend tegen Excel en Team Vitality die met Fnatic op dit moment de zesde plaats delen. Vooral de game tegen Team Vitality zal een gevoelige game worden gezien de recente overstap van Selfmade naar dat team. Misfits Gaming moet zijn winning streak vol zien te houden tegen Rogue en Astralis. Beide teams wonnen twee van de drie games vorige week en zijn redelijk in vorm. Rogue op hun beurt krijgt een zware week voor hun kiezen. Naast de ongeslagen Misfits Gaming, nemen zij het ook nog is op tegen G2 Esports.

G2 Esports strijd deze week in de LEC summer split tegen Rogue en Astralis die net als G2 Esports vorige week twee van de drie games hadden gewonnen. G2 Esports zag er in de eerste week nog niet heel stabiel uit. Het ziet er naar uit dat ze nog steeds aan het uitvogelen zijn hoe zij de huidige meta moeten spelen. Huidige kampioenen van Europa MAD Lions neemt het vrijdag en zaterdag op tegen Excel en Schalke 04. Bij de MAD Lions kon je vorige week zien, dat ze een late vakantie hebben genoten. Nog niet helemaal in vorm zijn ze de summer split begonnen en wonnen twee van de drie games. Zijn ze inmiddels weer ingespeeld om weer de competitie te domineren?