The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 komt in 2022

Tijdens Nintendo’s E3 presentatie sloot het Japanse bedrijf af met een nieuwe trailer voor het vervolg van the Legend of Zelda: Breath of the Wild. De game komt pas in 2022, maar we zien in ieder geval iets meer van de setting.

Breath of the Wild 2 speelt zich af dezelfde Hyrule als het eerste deel. Het is een direct vervolg op de open-wereld game, maar tilt alles toch een stapje verder. Zo zien we in de trailer dat Link nieuwe krachten heeft gekregen. Wat hij er precies allemaal mee kan doen is nog een raadsel. Het lijkt er in ieder geval op dat het hem op een manier helpt, maar aan de andere kant ook negatieve bijwerkingen meebrengt.

Het speelveld wordt daarnaast vergroot in Breath of the Wild 2. Zoals we in de trailer kunnen zien, zien we Link in de lucht. Daarnaast zien we ook allemaal vliegende eilanden die nu speelbaar gaan worden. Ook zien we het kasteel van Hyrule langzaam uit de grond omhoog komen. Gaan we te maken krijgen met vervormende eilanden in de lucht, die ons langzaam de weg wijzen naar het kasteel van Hyrule?

Nog zoveel vragen zo weinig antwoorden. De trailer eindigt met “2022”. Volgend jaar moet de game dus verschijnen, maar er is nog geen exacte datum of periode bekend gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk dus een game voor het einde van het volgende jaar.

Zelda 35th

Dit jaar is The Legend of Zelda 35 jaar oud en dat wordt gevierd met een Game & Watch waar vier spellen op staan. De eerste Zelda game, de tweede, de Game Boy versie van Link’s Awakening en een klassieke Game & Watch titel waarbij het personage is veranderd in Link. Nintendo kondigde aan geen andere titels in de pijplijn te hebben voor de verjaardag van Zelda. Wat is er gebeurd met de Switch versies van Wind Waker en Twilight Princess?