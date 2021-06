Shin Megami Tensei V krijgt gameplay en datum

Shin Megami Tensei V komt dit jaar nog exclusief naar de Nintendo Switch! De game kreeg eindelijk een gameplay trailer tijdens de Nintendo Direct van de E3 2021. Maar, de game zal ook nog eens verschijnen op 21 november 2021.

Je ziet verschillende demonen in de Shing Megami Tensei V trailer, die we bijna allemaal wel kennen van de SMT/ Persona titels. Ook zie je een aantal functies, waaronder het fuseren van demonen. Het verhaal speel je in een parallel Tokyo, dezelfde stad, maar een ander universum. Bekijk hier beneden de gameplay trailer! De Shin Megami franchise focust zich normaal iets meer op de gameplay elementen en iets minder op een verhaal, we zullen zien hoe dat dit keer gaat worden!

Al met al ziet de game er veelbelovend uit, maar dat was dan ook wel deels te verwachten. Ook grafisch ziet de game er goed uit, met een kleine ‘bloom’ in de algehele esthetische look en feel. Dit betekend dat de graphics er wat zachter en belichter uitzien, was waarschijnlijk passend is bij de hele setting voor Shin Megami Tensei V.

Shin Megami Tensei V verschijnt dus op 21 november 2021 voor de Nintendo Switch, heb jij er al zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!