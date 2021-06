DLC in de maak voor Resident Evil Village

Het is geen geheim. Resident Evil Village is één van de meest succesvolle Resident Evil titels van Capcom. We snappen heel goed waarom. Tijdens E3 2021 bevestigd de Japanse ontwikkelaar bezig te zijn met DLC voor de game.

Capcom geeft in een update-video over de franchise aan bezig te zijn aan DLC voor Resident Evil Village. De reden waarom ze opeens werken aan DLC voor de game is door de vele vraag. We weten nog niet precies wat deze DLC gaat inhouden. Capcom herinnert ons er ook aan dat de standalone multiplayer game van de 25ste verjaardag van Resident Evil volgende maand verschijnt. Iedereen die Resident Evil Village gekocht heeft, krijgt ook toegang tot RE: Verse.

Ook wij waren zeer te spreken over Resident Evil Village. Met ongeveer 4 playthroughs achter de rug begonnen we met het schrijven van de review. Vooral de samensmelting van alle goede Resident Evil elementen uit voorgaande delen voelde erg goed aan. Lees hier onze review terug!

Capcom E3

Meer werd er niet verteld over de franchise. Capcom’s E3 presentatie was kort en bondig. We kregen een eerste blik op het cross-over evenement tussen Monster Hunter Rise en Monster Hunter Stories 2. Voorwerpen en skins uit beide titels worden met elkaar uitgewisseld. Daarnaast verschijnen er nieuwe evenement-questen in Monster Hunter Rise met update 3.1, die later deze maand beschikbaar is.

Capcom toonde verder een nieuwe trailer voor Monster Hunter Stories 2 en een uitgebreide gameplay trailer inclusief nieuwe features voor de Ace Attorney Chronicles. Beide games verschijnen in juli 2021.