LEC summer split begonnen: Misfists Gaming aan de leiding

De summer split van de LEC is begonnen. Afgelopen weekend werd er, inmiddels vertrouwd, gestart met een super weekend. De summer split werd geopend met drie games waarna we direct een verrassende koploper hebben. Misfits Gaming wist als enige van de competitie ongeslagen door de eerste week te komen. Fnatic, SK Gaming en Team Vitality waren allemaal geen partij voor Misfits Gaming en wist relatief simpel te winnen in die drie games. Met name hun midlaner Vetheo presteerde zeer goed en pakte ook drie keer player of the game.

Onder Misfits Gaming zien we ook dat er gelijk twee clusters zijn gevormd van teams met dezelfde score. Dat slechts Misfits Gaming als enige de 3-0 wist te behalen zegt genoeg over de LEC op dit moment. De teams liggen dicht bij elkaar qua kracht. Op een nu gedeelde twee plek staan de vier teams die één game verloren in de openingsweekend. Nog een verrassing zien we daar met Astralis dat de eerste twee games won maar de laatste game verloor van MAD Lions. Rogue, MAD Lions en G2 Esports maken dit rijtje af. Daaronder vinden we weer vier teams met slechts één winst uit drie. Excel, Fnatic, Schalke 04 en Team Vitality wisten nog niet echt te presteren tijden de eerste week. SK Gaming sluit de ranglijst met drie verloren games.

De drie top teams van de LEC moesten allemaal een game toegeven. MAD Lions verloor op de openingsdag van G2 Esports. G2 Esports op hun beurt verloor van Schalke 04. Rogue kreeg op de laatste dag een klap om de oren van Fnatic dat moeizaam is begonnen aan de summer split. De huidige stand spiegelt perfect weer van de gevolgen van roster swaps. Bovenaan vinden we de teams die geen wijzigingen hebben doorgevoerd. Onderaan vinden we de teams die dat wel hebben gedaan en dus nog hard moeten werken om de synergie binnen het team op te bouwen.