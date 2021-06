Tiny Tina’s Wonderlands aangekondigd

Fans van Borderlands kunnen genieten van een game geïnspireerd op de franchise. Tiny Tina’s Wonderlands is een standalone game die bepaalde elementen van Borderlands overneemt, maar toch een volledig eigen avontuur moet gaan bieden.

Tiny Tina kennen we allemaal wel van Borderlands. Gearbox wilt dat jij in deze game de Dragon Lord gaat verslaan. De trailer hier beneden is een korte teaser en zal begin 2022 verschijnen. We krijgen deze zomer meer informatie over de game, dus stay tuned! Voor nu; bekijk de trailer hier beneden.

Hoe de game precies zal spelen is nog onbekend, wel zal het een variant op het looter-shooter genre gaan worden. We zullen dus tot de zomer moeten wachten op meer informatie. Kijk jij uit naar deze niet spin-off van Borderlands? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!