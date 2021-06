Sky: Children of the Light komt naar Switch

Op 29 juni komt Sky: Children of the Light naar de Nintendo Switch toe. Thatgamecompany’s Jenova Chen kondigde dit aan als onderdeel van de opening voor Summer Game Fest!

Na de release voor Sky: Children of the Light, kunnen spelers op 6 juli genieten van een limited time event in de game! Dit event is gebaseerd op een personage genaamd The Little Prince (Le Petit Prince). Sky is een spirituele opvolger van Flower en Journey. Sky heeft dus ook weer dat zelfde sociale aspect, waar je online mensen tegen kan komen terwijl je speelt. Dit maal zeggen de ontwikkelaars dat ze spelers iets meer willen stimuleren om ook daadwerkelijk sociaal te doen, ze willen namelijk dat je zowel met vrienden als vreemden kan spelen.

Thank you for your patience! #thatskygame will release for the Nintendo Switch on June 29 or June 30, depending on where you live. ⏰ Use the chart below to find your region’s release time. pic.twitter.com/deTVa4cEoG — Sky: Children of the Light (@thatskygame) June 10, 2021

Season of the Little Prince is het tiende evenement sinds de lancering van Sky. Om dit nieuwe evenement mee te mogen maken, zul je wel eerst de seizoenspas aan moeten schaffen genaamd de Adventure Pass. Dit heb je voornamelijk nodig voor alle cosmetische items die je kan verkrijgen tijdens het evenement.

