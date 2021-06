Microsoft werkt aan Xbox App voor TV

Microsoft is nu al hard aan het testen met cloud-gaming. De resultaten tot nu toe zijn verrassend goed. Met een zeker streepje voor op de concurrentie streeft Xbox er naar om in de nabije toekomst de Xbox ervaring op nog meer plaatsen aan te bieden. Zo verschijnt er onder andere een Xbox App voor smart TV’s waardoor je alleen nog maar een fysieke controller nodig hebt om te kunnen spelen. Heb je geen smart TV? Microsoft werkt ook aan een soort Google Chromecast, waardoor je je games overal kunt streamen.

“Xbox is working with global TV manufacturers to embed the Xbox experience directly into internet-connected televisions with no extra hardware required except a controller.”