Battlefield afbeeldingen lekken uit net voor de onthulling

Bijna is het zover. De onthulling van de Next-Gen Battlefield op 9 juni. DICE en EA laten om 16:00 zien hoe Battlefield 6, of Battlefield 2042 er uit gaat zien. Net voor de onthulling lekken er al een aantal afbeeldingen uit via Origin.

Origin is de PC launcher van EA. Via dit platform lanceer je de EA games, waaronder Battlefield. Nog voor de grote onthulling plaatsvindt, lekt het platform al enkele afbeeldingen uit, waaronder een key-art. Op de key-art zien we onder andere een van de nieuwe mechanieken uit de game, gruwelijke weersomstandigheden die de gameplay in een map gaat beïnvloeden.

De lek onthuld onder andere de naam, en een aantal settings voor de multiplayer maps. Zo is Seoul één van de grote 7 maps in Battlefield 2042. Er kunnen tot 128 spelers in één map. Iedere map bevat unieke gameplay elementen gebaseerd op de omgevingen en zoals we eerder al zagen; weersomstandigheden.

Het is mogelijk om tijdens gevechten je wapens en gadgets aan te passen. Zo suggereerde eerdere lekken al dat je bijvoorbeeld reserve attachments voor wapens mee kunt nemen. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens het spelen van scope wisselen, of een silencer op je wapen zetten.

Het class-systeem uit de franchise gaat ook op de schop. Een nieuw specialist systeem zorgt er voor dat er altijd maar één medic of engineer in de squad speelbaar is, maar voor de rest kan je op iedere specialist gebruiken wat je wilt. Er zijn dus geen class-gebonden wapens en gadgets meer. Behalve natuurlijk de gadgets die horen bij de specialist.

Bekijk hier alle gelekte details!