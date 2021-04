Old School RuneScape gaat uitrusting opnieuw balanceren

Een vrij vaak voorkomend fenomeen in online spellen, maar eigenlijk heel zeldzaam is in RuneScape. Equipment Balancing is het voortdurend monitoren en aanpassen van statistieken van uitrusting om zoals in de term al benoemd, balans te creëren.

Eigenlijk sinds het begin van RuneScape zijn Equipment Balancing updates vrij zeldzaam geweest. Ze kwamen zeker voor, maar meestal nog binnen enkele dagen na de eerste vertoning van een nieuw voorwerp. Ditmaal gaat Jagex, de maker van RuneScape en Old School Runescape een stap verder. Ze bekijken het hele arsenaal om een nieuw balans te creëren. De eerste update is al doorgevoerd. Deze zorgt er met name voor dat de Medium Helmets en de Squareshields in de game meer nut hebben.

Waarom een balans update?

Wat je vaak merkt in een online game is dat er al snel sprake is van een ‘meta’. De meta is dé juiste manier om iets te doen, iets te dragen, of uit te voeren. Als je het niet doet volgens de meta, dan val je buiten de boot. Keuze is dus een illusie geworden in een game die draait om keuzes van de speler. Doe je immers niet mee met de meta, dan is de kans groot dat je niet mee mag doen met andere spelers die per se eisen dat je de meta volgt. Anders doe je bijvoorbeeld niet genoeg schade.

Met de balans update worden statistieken van uitrusting aangepast zodat de een bruikbaarder wordt dan voorheen, en een ander voorwerp misschien iets minder bruikbaar. Jagex past de eerste balans update zodanig toe dat het zo min mogelijk negatieve effecten heeft. Ze gebruiken de combat driehoek als uitgangspunt. Dit is wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan met de ranged bonus op schilden:

Squareshields hadden voorheen een -2 effect op de Ranged Attack stat. Deze is nu 0. De Ranged Attack stat van de Kiteshield was -2, maar nu -3. Hierdoor is de Squareshield vanaf nu een aantrekkelijkere optie voor een ranged loadout, in plaats van een kiteshield. Voorheen werden Squareshields zo goed als nooit gebruikt. De Kiteshield was in 99,99% van de gevallen, altijd de betere optie. Tot nu.

Precies hetzelfde hebben ze gedaan met Medium Helmets en Full Helmets. Meer negatieve Ranged Attack op de Full Helmets, en 0 op de Medium Helmets. Zo blijven de Kiteshield en Full Helmet het meest populair voor melee combat, maar zijn de Medium Helmets en de Squareshield nu een stuk aantrekkelijker voor ranged. Je wint opeens namelijk 3 Attack bonus als je je loadout aanpast.

Toekomst

De hele update van deze week kan je hier terug lezen. Het stopt echter nog niet. Dit is pas de eerste en de kleinste aanpassing die Jagex gedaan heeft. In de nabije toekomst wordt onder andere gekeken naar de Toxic Blowpipe, omdat dit Ranged wapen op dit moment het meest populair is voor bijna alle activiteiten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit wapen iets minder effectief gemaakt, terwijl andere wapens in deze categorie met soortgelijke level-vereisten juist effectiever gemaakt.

Heb jij nog goede ideeën over een mogelijke toevoeging voor het balans voor uitrusting in Old School RuneScape?