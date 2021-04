Nier Replicant Ver.1.22474487139… krijgt extra content!

De remaster/remake van Nier Replicant, die volgende week verschijnt, krijgt extra content. Deze content zat niet in de originele game. Zelfs als terugkerende speler, wachten er nieuwe dingen op je in Nier Replicant.

De extra content komt voor in verschillende vormen en volumes. Je kon er al goud op wedden dat er Automata content zou verschijnen als een leuke bonus. Dat is inderdaad zo. ‘4 YoRHa’ is een extra content-pakket en deze geeft je toegang tot kostuums, wapens, muziek en stemmen van Nier Automata.

Ook zijn er twee nieuwe kostuums beschikbaar onder de naam Kabuki en Samurai. Tot zover is het eigenlijk alleen cosmetisch. Maar hier stopt het nog niet. Square Enix heeft zelfs extra speelbare content voor je klaar staan in Nier Replicant. Bekijk onderstaande video voor een korte introductie.

Er zijn extra dungeons beschikbaar onder naam ’15 Nightmares’. Deze zijn volledig nieuw en niet eerder speelbaar. Het zou gaan content die ooit bedoeld zou zijn geweest voor de game, maar het uiteindelijk niet heeft gered. Misschien om deadline redenen, financiële redenen, of wat dan ook. Naast de extra dungeons is er ook een gloednieuw hoofdstuk speelbaar ‘Mermaid’. Ook van dit hoofdstuk zien we de eerste toffe beelden al in bovenstaande video.

Nier Replicant Ver.1.22474487139… is vanaf 23 april 2021 verkrijgbaar voor Xbox One, Playstation 4 en PC. De game is ook prima, als niet beter speelbaar op Xbox Series X en Playstation 5.