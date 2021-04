MAD Lions in een gunstige groep op MSI 2021

De teams die zich hebben geplaatst voor MSI 2021 zijn nagenoeg bekend. MAD Lions mag in zijn handjes knijpen voor de groep waarin het terecht is gekomen. Zij ontlopen in de eerste ronde van het toernooi sterke teams zoal Royal Never Give Up(LPL) en DAMWON Gaming Kia(LCK). Dit hebben ze te danken aan de sterke optredens van G2 Esports en Fnatic tijdens de laatste paar internationale toernooien. Desondanks wacht er nog steeds een zware klus om naar de tweede ronde te gaan.

MSI 2021 heeft dit keer een iets andere setup dan dat we gewend zijn. Het toernooi wordt gespeeld over drie verschillende rondes. In de eerste ronde worden de teams in drie groepen ingedeeld. De top twee van die groepen gaan door naar de tweede ronde van het toernooi. Hierin komen de zes teams die over zijn samen in één groep. De vier beste teams van die groep gaan naar de derde ronde. In de derde ronde worden de halve finales en de finale gespeeld. Wie de finale wint dit jaar wint zelfs een ticket naar Worlds 2021 naast de titel MSI 2021 Champions. En met die winst weten we nu alvast wie zich als eerste voor het toernooi heeft geplaatst.

MAD Lions heeft een prima loting gehad om in ieder geval door te komen naar de tweede ronde van MSI 2021. Zij moeten het opnemen tegen PSG Talon(PCS), Instanbul Wildcats(TCL) en paiN Gaming(CBLoL). Enige team waar MAD Lions echt rekening moet houden is met PSG Talon. PSG Talon wist vorig jaar tijdens Worlds 2020 indruk te maken door in ieder geval één keer te winnen van Rogue en van JDG uit de LPL. Sterker nog zij eindigde boven Rogue in de groep waar uiteindelijk ook de Worlds 2020 Champion DAMWON Gaming kwam. MSI 2021 begint op zes mei. In de komende weken blikken we verder vooruit met de groep van MAD Lions en de andere twee groepen.