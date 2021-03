G2 Esports wint de regulier split van de LEC

G2 Esports heeft de eerste plek behouden tijdens de reguliere split van de LEC. Zowel Rogue en G2 Esports deden het wat rustiger aan tijdens de laatste super week van de spring split. G2 Esports begon het weekend met een punt voorsprong op Rogue maar verloor die vrijdagavond na een verlies tegen Excel. Rogue en G2 Esports verloren vervolgens op zaterdag hun tweede game. Gisteravond echter wonnen beide teams en bleef G2 Esports op de eerste plaats staan. G2 Esports mocht vervolgens hun tegenstander uitkiezen voor de play-offs.

De top drie in de LEC was na de super weekend niet meer veranderd. G2 Esports behield de eerste plaats, Rogue bleef op de tweede plaats staan en MAD Lions pakte de derde plek. De strijd om de laatste drie tickets naar play-offs was een stukje spannender. Tot op de laatste dag konden vijf teams kans maken op die tickets. Fnatic en SK Gaming waren vrij wel zeker van een ticket. Ze hoefden enkel een game te winnen. Dit werd echter een lastige opgave voor beide teams. Zij wisten namelijk geen enkele game te winnen afgelopen weekend en waren overgeleverd aan de resultaten van de andere teams. Team Vitality moest alles winnen om nog kans te maken. Die kans vervloog direct op de vrijdag toen er werd verloren van Rogue.

De strijd werd steeds spannender omdat Misfits Gaming , Excel en Schalke 04 winst na winst pakte in de super weekend van de LEC. SK Gaming en Fnatic waren overgeleverd aan de resultaten van de andere teams voor play-offs. Misfits Gaming bezweek onder de druk en verloor gisteren van Team Vitality waardoor zij waren uitgeschakeld en Fnatic veilig was voor play-offs. Excel verloor op hun beurt van Schalke 04 en pakte daarmee een plek in de play-offs. De winst van Schalke 04 op Excel, was ook goed nieuws voor SK Gaming die daardoor ook veilig is voor play-offs.