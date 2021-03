Balan Wonderworld krijgt Day 1 Update na demo feedback

Eerder dit jaar verscheen er een gratis Balan Wonderworld demo op Playstation, Xbox en Nintendo Switch. Het duurde niet heel lang voordat het internet vol stroomde met kritiek over de game. Outfits met weinig variatie of zinloze speciale krachten en een tergend langzame speler. Het voelde en oogde heel vreemd voor het gros van de spelers.

Alhoewel Fujimoto niet heel specifiek is over de aanstaande veranderingen lijken de memo’s wel zijn aangekomen. De Day 1 Update voor de avontuurgame past de besturing voor beweging, camera beweging, en moeilijkheidsbalans aan. Hij hint tevens op aanstaande patches en veranderingen, maar deze zijn niet op tijd voor de release, later deze maand.

There’s been a wide range of opinions and responses to the demo, and unfortunately at the current stage of development, it simply isn’t feasible to reflect every piece of feedback into the game. However, to offer you all a more balanced gameplay experience, we will be implementing a day one patch for the full game.

Specifically, this patch will adjust movement controls, camera movement, and rebalancing of the difficulty. There’s just over a week left until launch now, so I hope you all enjoy the world of Wonderworld to your heart’s content!