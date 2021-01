Tapestry: een schitterend strategisch bordspel

Sommige bordspellen zijn te koop voor prijzen waarvan je denkt, zo duur? Maar gelukkig is het bedrag goed te verklaren als je eenmaal het spel in handen hebt. Zo ook Tapestry van 999 Games. Dit bordspel heeft een prijskaartje van maar liefst 80 euro. Maar je krijgt er een hoop voor terug. Daarnaast is het spel een gezellig en leuk strategisch spel voor het hele gezin. Althans als je kinderen 12 jaar of ouder zijn. Een aantal maanden geleden is er zelfs een eerste uitbreiding bij gekomen voor het spel.

Tapestry is een strategisch bordspel waarbij je voornamelijk voor jezelf aan het spelen bent. Je kan het spel in je eentje spelen tegen het bord maar je kan het ook spelen tot en met zes spelers. Iedere speler heeft zijn eigen beschaving die hij of zij dient te ontwikkelen door de tijd heen. Er zijn diverse mogelijkheden in het spel waar je je op kan focussen om je beschaving te laten groeien. Zo kan je je ontwikkelen op een militaire spoor, wetenschappelijke spoor, verkenningsspoor en technologische spoor. Met deze ontwikkelingen scoren spelers punten en kunnen zij unieke gebouwen plaatsen in hun beschaving. Ook dit levert de spelers punten op. Wie aan het eind van de race de meeste punten heeft wint het spel.

Met 80 euro valt Tapestry in de duurdere prijsklasse qua bordspellen. Maar als we naar de inhoud van de doos kijken is het het geld meer dan waard. Het design van de unieke gebouwen is prachtig. De miniaturen zien er goed uit en zijn van goede kwaliteit. Daarnaast vind je heel veel kaarten en beschaving tableaus in het spel. Door de hoeveelheid beschaving tableaus is het spel elke keer weer anders als je ze random uitkiest. Ook krijg je een flinke hoeveelheid aan andere tokens en kleine gebouwen om het spel te spelen. Kortom je krijgt een hoop speelmateriaal voor het bedrag dat je betaalt.