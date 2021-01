“Battlefield 6 is een soft reboot en lijkt erg op Battlefield 3”

Battlefield 6 gaat simpelweg Battlefield heten en dient als een soft reboot binnen de populaire franchise. De spelerslimiet wordt verdubbeld en er verschijnt zowel een current-gen als een last-gen versie.

Dat zijn tenminste de laatste nieuwe geruchten die de rondte gaan. De geruchten zijn afkomstig van dezelfde bron die eerder Battlefield informatie deelde via Twitter. Het gaat in ieder geval geen Bad Company 3 zijn.

Na de teaser die EA vorig jaar gaf tijdens EA Play legde het bedrijf een enorme nadruk op de next-gen mogelijkheden voor de toekomst van Battlefield. Dit liet enkele fans denken dat EA en DICE mogelijk de Playstation 4 en Xbox One achter zouden laten voor Battlefield 6, zodat ze all-out kunnen gaan met de nieuwe hardware, zonder last-gen restricties.

Alhoewel dit gedeeltelijk waar is, laat EA de miljoenen Playstation 4 en Xbox One spelers niet in de kou zitten. Een andere studio, of een ander team binnen DICE zou werken aan de Playstation 4 en Xbox One versie, terwijl het hoofd-team van DICE werkt aan Battlefield 6 voor PC en de next-gen consoles.

Om deze reden is het in Battlefield 6 mogelijk om multiplayer games te spelen tot 128 personen in plaats van 64 op Playstation 5 en Xbox Series X. De Playstation 4 en Xbox One versie blijven achter met maximaal 64 spelers.

Battlezone?

EA zou erg onder de indruk zijn geweest van Call of Duty’s Warzone Battle Royale mode. Om deze reden werken EA en DICE ook aan een Battle Royale mode voor Battlefield 6.

Neem voor nu al deze geruchten met een korreltje zout. Geen van bovenstaande geruchten zijn bevestigd, zelfs eerdere geruchten van dezelfde bron zijn niet 100% bevestigd, al lijkt voorgaande informatie te kloppen. Battlefield 6 staat gepland voor release ergens in het najaar van 2021. Rekening houdend met de huidige staat van de wereld is het goed mogelijk dat we nog iets langer moeten wachten.