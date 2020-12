Even voorbereiden met de Halo: The Masterchief Collection

Halo: The Masterchief Collection is een verzameling van maar liefst 6 Halo games in één collectie. Verkrijgbaar voor Xbox One, Xbox Series X en Series S en Windows PC (via Steam).

De game verscheen in eerste instantie alleen voor Xbox One, al een aantal jaar geleden. Halo: The Masterchief Collection verscheen ook niet zonder enige problemen. Er werd destijds echt naar uit gekeken, maar de collectie stelde grotendeels teleur. Je kon tijdens het spelen switchen tussen de originele weergave en remaster visuals in Halo: Combat Evolved. Dat was was heel cool, maar op andere vlakken werkte de collectie niet heel erg vlekkeloos.

Ondertussen heeft 343 Industries er alles aan gedaan om de collectie te verbeteren. Naast alle nodige verbeteringen is de game ook uitgebracht op PC, met in eerste instantie losse delen. De PC versies van de games werden heel netjes voorzien van alle PC snufjes die je als PC gamer graag wenst. 343 Industries wilde simpelweg niet weer dezelfde fout maken als bij de initiële release. Om er wat meer vaart achter te zetten verschenen de eerste titels los van elkaar en werd er van te voren uitvoerig getest om de PC spelers tevreden te stellen.

Nu zitten op een punt waarbij de Halo: The Masterchief Collection een mooie verzameling is voor veteranen die nog even willen opwarmen voordat Halo: Infinite verschijnt. Maar het is ook de perfecte collectie voor alle nieuwkomers die nog even alles op een rijtje willen krijgen voordat Microsoft’s grote Bluckbuster eindelijk verschijnt ergens in het najaar van 2021.

De games zijn dan ook meer toegankelijk dan ooit tevoren. Met de PC versies hebben PC spelers opeens toegang tot alle Halo titels, waarbij oorspronkelijk alleen de aller eerste Halo game verscheen op PC. Halo Infinite verschijnt volgend jaar ook op PC, maar uiteraard ook op Xbox Series X|S en Xbox One.