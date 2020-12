Gratis Starlink: Battle For Atlas voor iedereen op PC

Ubisoft deelt gratis cadeautjes uit voor kerstmis. Iedere dag een nieuw cadeau en het enige wat je er voor moet doen is inloggen op Ubisoft Connect. Vandaag in de aanbieding: Starlink: Battle For Atlas.

Het is niet de meest geliefde game van Ubisoft, maar het is een gratis game. Starlink: Battle For Atlas flopte, maar bracht toch iets unieks aan tafel. Je moet namelijk een speelgoed ruimteschip op je controller zetten. Zet er een piloot in en hang er wapens aan. Op die manier worden dezelfde wapens ook in-game beschikbaar.

Wat is de catch? Je moet al deze prularia apart aanschaffen. De basisbundel geeft je maar één schip, starterwapens en één piloot. Wil je de rest ook? Dan moet je deze afzonderlijk van elkaar kopen. Een beetje Skylanders en Disney Infinity, maar dan slechter. Veel slechter. Daarom kan je de game nu overal, als er nog voorraad is, aanschaffen voor een prikkie en kosten de additionele prulwapens en piloten nog maar een paar miezerige euro. Dat terwijl de basis game verscheen met adviesprijs van 80 euro.

Die tijd is voorbij, Ubisoft weet nu hopelijk beter. Ze proberen niet eens meer om je de game te laten kopen, want je mag hem nu gratis spelen. In ieder geval op Pc. Je hebt er geen ruimteschip voor nodig. Want je kan ook alles digitaal verkrijgen.

🎉 1 free gift per day!

🗓 From December 14 to December 18

🎁 Today’s gift: free copy of Starlink: Battle for Atlas Digital Edition game on @UbisoftConnect PC

👉 https://t.co/DlFzQzZKx1 — Ubisoft (@Ubisoft) December 15, 2020

Indien je een van de pechvogels bent die de game tijdens de lancering heeft gekocht, hoop ik voor je dat het de Switch versie was. Deze is nog enigszins goed te praten door Fox McCloud en de Arwing erbij te stoppen. Deze versie uiteraard alleen verkrijgbaar voor Nintendo Switch. De Star Fox cameo is niet te zien in de PC versie, die je nu dus gratis mag spelen.