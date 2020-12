Vannacht beginnen The Game Awards 2020!

Terwijl wij aan de slag gaan met onze Cyberpunk 2077 review, hebben we vannacht nog een belangrijke taak om voor jullie lezers uit te voeren: het kijken van The Game Awards 2020!

The Game Awards is tegenwoordig een echte traditie geworden voor gamers over de hele wereld. Honderden duizenden gamers verzamelen zich om terug te blikken naar de beste games uit het fiscale jaar van 2020. Ook kijken we naar eSports, creators, presentatoren, muziek en acteurs! Het wordt dit jaar echter aan totaal andere award show dan we gewend zijn. Dit komt natuurlijk door de huidige pandemie. Echter heeft Geoff Keighley via een Tweet laten weten dat we een boel bekende mensen kunnen verwachten om awards te krijgen en uit te reiken. Dit maal zal het allemaal wat meer met de space of flows geregeld worden. Maar, wat kunnen we toch verwachten van de show?

Now with more Swedish Chef. pic.twitter.com/PUAwBV7g3M — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 10, 2020

We gaan vooral uitreikingen te zien krijgen met betrekking tot het beste in gaming van 2020. Zo zijn er awards voor art direction, muziek, gameplay en bepaalde awards binnen genres zoals multiplayer, action en ga zo maar door. Ghost of Tsushima heeft al een eerste award binnen gekregen voor de spelers keuze. Dit was een nek aan nek strijd met The Last of Us 2. In onze reviews over zowel Ghost of Tsushima en The Last of Us 2 kan je lezen wat wij van beide games vonden. Maar, buiten die uitreikingen, zullen er ook aankondigingen volgen. Next-gen, of nu current-gen, is middels al bijna een maand in ons midden. Verwacht dus een aantal leuke aankondigingen vanuit verschillende studio’s.

Wij gaan vannacht vanaf 01:00 de gehele show voor jullie bekijken en coveren. Heb je dus een baan, school of wat dan ook, wees niet getreurd, je kan morgen alles bij ons terug lezen!