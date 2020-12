Maakt Cyberpunk 2077 de hype waar?

Het is eindelijk zover. Vanaf vandaag ligt Cyberpunk 2077 in de (digitale) winkelrekken. De game is verkrijgbaar voor zo goed als ieder platform, zolang er maar geen Nintendo voor staat. Heb jij ‘m al in huis?

De release van Cyberpunk 2077 is een beetje vreemd te noemen. Van de ene kant heel veel geluk, blijdschap en enthousiasme, maar van de andere kant telleurstelling. Wat is er aan de hand?

Het mogen duidelijk zijn dat de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 niet helemaal gelikt is verlopen. Verplicht overwerken, meerdere keren uitgesteld en console versies van de game die de laatste release vermoedelijk hebben uit laten stellen. Dat gezegd te hebben komen een aantal fans van een koude kermis thuis na het spelen van de game op hun Playstation 4 of Xbox One. Het ziet er namelijk niet zo gelikt uit als ze van te voren konden zien in de vele gameplay beelden.

Playstation 5 en Xbox Series X hebben ook minder geluk, zij moeten het voorlopig doen met de Playstation 4 Pro en Xbox One X versie. De next-gen versie van Cyberpunk 2077 verschijnt namelijk pas ergens volgend jaar.

Indien je Cyberpunk 2077 gaat spelen op Pc, blijken er ook een aantal probleempjes te zijn. Crashende sessies, op hol slaande PC’s en allemaal dingetjes die niet helemaal werken zoals het zou moeten. Het is geen uitzondering op de regel dat grootschalige games, met name RPG’s, verschijnen met onnoembaar veel fouten. Maar het is toch net extra wat pijnlijker als we er al 4x een gele achtergrond met zwarte tekst voor hebben moeten lezen.

Iets om in de gaten te houden is dat bijna alle reviews tot nu toe zijn geschreven naar de PC versie van de game. Er is een goede reden dat CD Projekt Red vóór de embargo geen console codes heeft uitgegeven. Het ziet er namelijk niet zo gelikt uit als we hadden verwacht. Kijkend naar de scope van de game, zat een downgrade voor console er dan ook wel aan te komen.

Ten slotte is het aan jou om te bepalen of het ’t waard is geweest. Al die jaren hype, en nu de release. Was het ’t waard? Of wacht je nog even tot CD Projekt Red de nodige kreukels er uit strijkt?