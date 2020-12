Halo Infinite verschijnt in de herfst van 2021

Halo Infinite, oorspronkelijk een titel die gelijktijdig zou lanceren met de nieuwe generatie Xbox, krijgt meer informatie. De game verschijnt volgens huidige plannen ergens in de herfst van 2021. Dit maakt 343 bekend in een blogpost.

Een ongekende klap voor Microsoft. Het uitstellen van Xbox’s enige first-party launch-titel voor de Xbox Series X en Xbox Series S. Slimme zet of niet, het was de juiste keuze. Zoals de gameplay beelden al suggereerde was Halo Infinite simpelweg nog lang niet af. Vandaag verschijnt er nieuwe informatie over de aankomende Halo game. Nieuwe screenshots en zelfs een launch-periode waarin we de game mogen verwachten.

“But I’ve spent the last four months immersing myself back into the Halo universe, and it’s my honor as creative director to help our team ship Halo Infinite in Fall 2021”

Dat is wat Joseph Staten, creative director voor Halo Infinite te zeggen heeft. Hij is afkomstig van Bungie en heeft meegeholpen aan alle Bungie Halo titels. Hij vervulde hier verschillende rollen, van schrijver tot director en zelfs stemacteur voor bijvoorbeeld de Grunts.

In een uitgebreide blog-post schrijft 343 Industries in een interview stijl over alles wat de studio heeft overwogen en onder handen heeft genomen sinds de demo vorig jaar. De tekst gaat gepaard met verschillende screenshots, met name van de wapens en de Spartans. Het is duidelijk te zien dat de ontwikkelaar voor een meer realistische look gaat na al het commentaar.

Er wordt hard gewerkt om de game meer detail te geven. Zo wordt onder andere heel de belichting aangepakt, wordt het detail van personages aanzienlijk verhoogd en wordt de wereld om je heen levendiger. Zo werkt het team aan wear-and-tear van de omgeving. Je ziet bijvoorbeeld je Warthog vies worden na het rijden door modder en wordt schade zichtbaar in de omgeving na een gevecht.

Zelfs de beruchte Craig wordt even aangehaald in de tekst.