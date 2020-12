Valorant eerste esports toernooi van Riot Games

Valorant, Riot Games competitive shooter, begint volgende week aan hun eerste esports toernooi. De game is slechts zes maanden oud en er zijn al wat toernooien geweest, maar dit toernooi is de eerste die door Riot Games zelf georganiseerd wordt. Donderdag 3 december wordt er afgetrapt met de kwartfinales van het eerste toernooi. We zien een paar grote namen maar ook een aantal vrijwel onbekede teamnamen. We zijn heel benieuwd hoe de teams het tegen elkaar opnemen en welke teams de beste zijn.

Acht teams doen mee aan het eerste toernooi van Valorant. Hiermee wordt het start schot gegeven door Riot Games voor een reeks aan toernooien voor volgend jaar. Volgend jaar gaat het echt beginnen voor de teams die meedoen aan deze nieuwe esports. We krijgen volgend jaar drie Masters toernooien en drie Challengers toernooien. Teams kunnen in die toernooien punten verzamelen om te kwalificeren voor het eind toernooi in december. Dan wordt de Champions toernooi gespeeld. In oktober is er nog één kans voor teams om zich te plaatsen voor dit laatste en belangrijkste toernooi van 2021. Winnaar van het Champions toernooi mag zich dan een jaar lang de kampioen noemen van Valorant.

Maar om alvast lekker in de stemming te komen beginnen we 3 december met de Valorant First Strike toernooi. Acht teams nemen het tegen elkaar op en strijden om een prijzen pot van €85.000,-. De nummer één pakt €30.000,- , de nummer twee €17.00,- en de nummer drie €10.100,-. Op plaats vijf en zes pakken de teams €5.500,- en als je zevende of achtste wordt krijg je €3.400,-. De acht teams zijn: G2 Esports, Team Liquid FunPlus Phoenix, SUMN FC, nolpenki, OrglessV, Purple Cobras en Team Heretics. De meeste kijkers en fans van de game tippen G2 Esports en FunPlus Phoenix als de twee teams to watch. Wij kunnen niet wachten tot het toernooi begint en om te zien wie welke prijs pakt.