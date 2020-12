Playstation Plus games voor december 2020

Voor de maand december hebben Playstation gamers wederom geluk. Niet twee, maar drie games zijn vanaf morgen, 1 december, gratis beschikbaar. Eén van de nieuwe games is zelfs gloednieuw!

Net zoals Playstation 5 gamers in november gratis Bugsnax mochten claimen, mogen zowel Playstation 4 als Playstation 5 gamers in december aan de slag met een gloednieuwe game. We hebben het dat over Worms Rumble. Een nieuwe titel in de populaire Worms franchise. Team 17 pakt het dit keer iets anders aan met Worms, want de franchise maakt een switch naar real-time gevechten, in plaats van turn-based gevechten. Check hier beneden alvast de trailer.

Naast Worms Rumble worden Rocket Arena en Just Cause 4 beschikbaar gesteld voor Plus leden. Rocket Arena verscheen eerder dit jaar, de multiplayer shooter worstelt een beetje tussen het bestaan van andere multiplayer games. Wellicht dat er wat nieuw volk naar de game getrokken wordt door deze op te nemen in de Plus line-up.

Just Cause 4 is niet geheel onbekend. De inmiddels 2 jaar oude open-world game is een vervolg op Just Cause 3, die ook al eens eerder in de Plus line-up heeft gezeten. Tijd om het avontuur opnieuw op te pakken.

Let op dat vandaag de laatste kans is om Middle Earth: Shadow of War en Hollow Knight te claimen. Bugsnax blijft beschikbaar tot 4 januari 2020, net als de titels van deze maand.

Indien je op Playstation 5 speelt heb je ook toegang tot tientallen Playstation 4 toppers zoals God of War, Days Gone, Persona 5, Monster Hunter: World en nog veel meer. Al deze titels staan in de Playstation Plus Collection, exclusief voor Playstation 5 spelers met een Plus abonnement.