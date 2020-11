Review: Sakuna: Of Rice and Ruin

Soms heb je van die aparte concepten die gewoon werken zoals je dat van tevoren niet verwacht had. Sakuna: Of Rice and Ruin is één van die concepten. Deze game mengt meerdere genres en doet dit goed! Lees waarom in onze review.

In Sakuna: Of Rice and Ruin speel jij een jonge godin genaamd Sakuna. En alhoewel zij er jong uitziet, is ze niet bang voor een beetje alcohol in het systeem, iets waar menig Nederlander naar snakt momenteel. Ze is verantwoordelijk voor het bewaken van haar stad, echter wordt ze verbannen naar het Eiland der Demonen omdat ze in een dronken bui een aantal indringers over het hoofd heeft gezien. Deze indringers zijn echter niet daar met slechte bedoelingen, zij zijn op zoek naar een beter leven. Samen met het gezin ga jij als Sakuna het eiland reinigen van deze demonen. Zij zijn niet goed in vechten, echter wel in het werken op een boerderij. Dit is waar jij meerdere genres tegelijk zal gaan spelen.

Het verhaal vertelt zichzelf op een leuke manier. Er zit genoeg humor in, de pacing is in orde en de voice acting is niet slecht voor een indie game. Het is echter niets baanbrekends, maar doet genoeg om de fun factor hoog te houden. Vandaar ook de naam, die de woorden rijst en ruïne in een zin trekt.

Gameplay

Sakuna: Of Rice and Ruin brengt een laagdrempelige combinatie aan knoppen met zich mee. De game speelt lekker weg, is simpel qua controls en kan tegelijk heel uitdagend zijn. De controls mogen dan wel simpel zijn, maar het aantal vijanden op je scherm kan de game erg uitdagend maken. Ook zijn bossfights best uitdagend, waar timing voor mij nog wel eens een uitdaging kon zijn. Je kan lichte en zware aanvallen combineren voor betere combo’s en je hebt ook nog een soort grappling hook genaamd de ‘Divine Raiment’. Deze kan je in combat gebruiken voor mobiliteit en utility. Ook zal je deze gebruiken om de sidescrolling map door te lopen. Ook speel je uiteindelijk skills vrij, deze zullen je helpen in combat. Ik vond de combat erg bevredigend, gezien de controls makkelijk te onthouden waren. Dit maakte het ook makkelijk om na een aantal dagen niet gespeeld te hebben de game toch weer op te pakken.

Het andere gedeelte, buiten die exploratie met combat, is het vredige rijstteelt gedeelte. De combinatie hier tussen liet me erg denken aan Dragon Quest Builders, een game die combat mengt met bouwen en het werken op een boerderij. Er is genoeg om vrij te spelen in je rijstteelt boerderij. Je vind altijd nieuwe manieren om je teelt uit te breiden of beter te laten gaan. Dit gedeelte zorgt voor veel rustige gameplay momenten, die overigens wel heel lekker wegspelen. Ook heeft de game een sociaal aspect, waar je samen met het gezin zal eten, praten en slapen! Je voelt de band tussen Sakuna en de gezinsleden constant groeien. De combinatie tussen action RPG en farming simulator werkt hier fantastisch. De game is hier ook niet fantastisch baanbrekend, maar doet wat het moet doen! Iedere speelsessie kan je nieuwe gebieden ontdekken om nieuwe recepten en ingrediënten te vinden, maar ook om dichter bij je doelen te komen. Het is ook makkelijk om je progressie te monitoren en te zien groeien!

Graphics

De tekenstijl van Sakuna: Of Rice and Ruin is fantastisch mooi en misschien wel één van de betere elementen van de game! Het is kleurrijk, heeft die anime vibe en de personages hebben een toffe stijl gekregen. Dit in combinatie met een toffe soundtrack werkt gewoon lekker! De game loopt ook goed. Zelfs met veel vijanden kon mijn Switch het nog even goed hebben en merkte ik zelf geen vertraging in de game op.

Verdict

Sakuna: Of Rice and Ruin is een super toffe indie game, die meerdere genres goed mengt. Echter is het ook niet meer dan dat.. Het is niets baanbrekends en het mengt aspecten uit andere games die we al kennen. Al met al zorgt dit voor een toch vrij unieke combinatie die gewoonweg lekker speelt. Niets meer, niets minder. Ik kan de game wel aan iedere indie liefhebber aanraden. Ook als je een farming simulator fan bent, dan zal de game je dik bevallen!

Sakuna: Of Rice and Ruin verschijnt morgen